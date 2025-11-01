Грузия
Какая погода ожидает жителей Грузии 1 ноября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
В столице Грузии сегодня днем +20, преимущественно солнечно 01.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В большинстве регионов Грузии в субботу, 1 ноября ожидается солнечная погода, дождей синоптики не прогнозируют. Прогноз погоды по городам:
Какая погода ожидает жителей Грузии 1 ноября – прогноз по городам

10:52 01.11.2025
В столице Грузии сегодня днем +20, преимущественно солнечно
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В большинстве регионов Грузии в субботу, 1 ноября ожидается солнечная погода, дождей синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +19, преимущественно солнечно
Местиа +9, преимущественно солнечно
Поти +19, преимущественно солнечно
Батуми +20, солнечно
Озургети +19, преимущественно солнечно
Кутаиси +19, преимущественно солнечно
Амбролаури +16, солнечно
Ахалцихе +17, преимущественно солнечно
Боржоми +12, преимущественно солнечно
Бакуриани +10, преимущественно солнечно
Гори +16, преимущественно облачно
Степанцминда +9, преимущественно солнечно
Гудаури +6, преимущественно солнечно
Телави +18, преимущественно солнечно
Рустави +21, преимущественно солнечно
Тбилиси +20, преимущественно солнечно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
