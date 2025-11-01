https://sputnik-georgia.ru/20251101/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-noyabrya-2025-295619267.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 ноября 2025

По православному церковному календарю 1 ноября отмечают день памяти cвятых Иоиля, Уара, Клеопатры, Садока и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИоильПо церковному календарю 1 ноября поминают пророка Иоиля, жившего за 800 лет до Рождества Христова – одного из 12 малых пророков. Происходил будущий святой из колена Рувимова. Он предсказал прекращение ветхозаветных жертвоприношений и запустение Иерусалима. Пророк предсказал, что наступит время, когда Святой Дух по вере Спасителя мира будет изливаться на всякую плоть.Мученик УарПо церковному календарю 1 ноября поминают мученика Уара, пострадавшего за веру в конце III – начале IV века.Жил будущий святой в Египте. Будучи военачальником и тайным христианином, Уар помогал многим гонимым и заключенным исповедникам. Он посещал узников ночью, принося им пищу и перевязывая их раны.Паломничество в Грузию - шпаргалка для тех, чьи финансы поют романсы >>>Как-то Уар пробеседовал с семью христианскими учителями, осужденными на смерть, всю ночь, а утром пошел вместе с ними на казнь. Видя непоколебимость веры военачальника, судья велел его жестоко пытать. Во время пыток мученик скончался. Затем казнили и христианских учителей. Произошло это в 307 году.Блаженная КлеопатраПо церковному календарю 1 ноября поминают блаженную Клеопатру, жившую в конце III – начале IV века.Происходила будущая святая из села Едра, расположенного близ горы Фавор в Палестине. Блаженная, видя добровольные мучения святого Уара, похоронила с почестями его тело на своей родине.Единственный сын Клеопатры Иоанн, получив почетную офицерскую должность, скоропостижно скончался. Блаженная, горько рыдая, молила мученика воскресить сына. Женщина утешилась, когда во сне ей предстали мученик и ее сын в блистающих одеждах и венцах.Поняв, что ее сына Господь принял в небесное воинство, она раздала имение нищим и стала жить при храме, построенном ею над мощами мученика Уара и ее сына, проводя время в молитве и посте. Она скончалась через семь лет праведной жизни, примерно в 327-м.Святые мученикиПо церковному календарю 1 ноября поминают священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним – 128 мучеников, которые пострадали при царе Сапоре II в Персии (342-344).По святым местам Грузии: Мцхета >>>Однажды епископ увидел во сне святого Симеона, своего предшественника, предупреждающего его о предстоящей мученической смерти.Вскоре царь Сапор, преследующий христиан, приказал схватить священномученика вместе с его клиром и паствой – всего 128 человек, в том числе девять дев.Всех задержанных в течение пяти месяцев жестоко пытали, принуждая отречься и поклониться языческим идолам. Когда пытки не принесли желаемых результатов, священномученика Садока и вместе с ним 128 мучеников казнили. Им отрубили головы. Произошло это в 342 году.ИмениныПо церковному календарю 1 ноября именины отмечают Дмитрий, Евсей, Леонтий, Иван, Сергей, Флор и Феликс.Материал подготовлен на основе открытых источников.

