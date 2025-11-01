https://sputnik-georgia.ru/20251101/mezhdunarodnyy-aeroport-kutaisi-otmechaet-13-letie--video-295623829.html

Международный аэропорт Кутаиси отмечает 13-летие – видео

Международный аэропорт Кутаиси отмечает 13-летие – видео

Sputnik Грузия

Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели отмечает 13-летие. Подробности – в видео Sputnik Грузия 01.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-01T12:19+0400

2025-11-01T12:19+0400

2025-11-01T12:32+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

кутаиси

wizz air

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/01/295623640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61cb0dd03e1f16db423c044252833419.jpg

За эти годы аэропорт обслужил более 8,8 миллиона пассажиров и выполнил свыше 30 тысяч рейсов.Кутаиси стабильно входит в список самых быстрорастущих аэропортов Европы, показывая около 30% роста в год.Терминал уже расширяли шесть раз, обновили взлетно-посадочную полосу, а сейчас строят новую – длиной 3,5 километра, которая позволит принимать крупные самолеты и увеличить поток рейсов.Аэропорт был построен менее чем за год на месте бывшего военного аэродрома Копитнари.Сегодня Кутаиси считается главными воздушными воротами Западной Грузии: отсюда выполняются десятки рейсов в Европу, Россию и Казахстан, а базируется здесь венгерский лоукостер Wizz Air.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, кутаиси, wizz air, видео