Международный аэропорт Кутаиси отмечает 13-летие – видео
Sputnik Грузия
Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели отмечает 13-летие. Подробности – в видео Sputnik Грузия 01.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-01T12:19+0400
2025-11-01T12:19+0400
2025-11-01T12:32+0400
За эти годы аэропорт обслужил более 8,8 миллиона пассажиров и выполнил свыше 30 тысяч рейсов.Кутаиси стабильно входит в список самых быстрорастущих аэропортов Европы, показывая около 30% роста в год.Терминал уже расширяли шесть раз, обновили взлетно-посадочную полосу, а сейчас строят новую – длиной 3,5 километра, которая позволит принимать крупные самолеты и увеличить поток рейсов.Аэропорт был построен менее чем за год на месте бывшего военного аэродрома Копитнари.Сегодня Кутаиси считается главными воздушными воротами Западной Грузии: отсюда выполняются десятки рейсов в Европу, Россию и Казахстан, а базируется здесь венгерский лоукостер Wizz Air.
12:19 01.11.2025 (обновлено: 12:32 01.11.2025)
За эти годы аэропорт обслужил более 8,8 миллиона пассажиров и выполнил свыше 30 тысяч рейсов.
Кутаиси стабильно входит в список самых быстрорастущих аэропортов Европы, показывая около 30% роста в год.
Терминал уже расширяли шесть раз, обновили взлетно-посадочную полосу, а сейчас строят новую – длиной 3,5 километра, которая позволит принимать крупные самолеты и увеличить поток рейсов.
Аэропорт был построен менее чем за год на месте бывшего военного аэродрома Копитнари.
Сегодня Кутаиси считается главными воздушными воротами Западной Грузии: отсюда выполняются десятки рейсов в Европу, Россию и Казахстан, а базируется здесь венгерский лоукостер Wizz Air.