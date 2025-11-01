https://sputnik-georgia.ru/20251101/novaya-kompaniya-poyavitsya-na-aviarynke-gruzii-295624439.html

Новая компания появится на авиарынке Грузии

Новая компания появится на авиарынке Грузии

Sputnik Грузия

Авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября 01.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-01T20:20+0400

2025-11-01T20:20+0400

2025-11-01T20:20+0400

молдова

агентство гражданской авиации

экономика

грузия

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24425/88/244258893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74d28943662056670b10541b635f3527.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Молдавская компания Vision Air будет осуществлять регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Молдовы, сообщает Агентство гражданской авиации. По его информации, молдавская авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября 2025 года с частотой один раз в неделю. С 13 ноября авиакомпания добавит вторую частоту, а с 16 декабря будет выполнять рейсы три раза в неделю, каждые вторник, четверг и воскресенье. Vision Air – это зарегистрированная в Молдове авиакомпания, которая в партнерстве с украинской SkyUp Airlines начала оперировать с лета 2025 года. Из Молдовы в направлении Грузии в настоящее время выполняет полеты еще одна авиакомпания – FLYONE. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года объявили рекордным: оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

молдова, агентство гражданской авиации, экономика, грузия, туризм