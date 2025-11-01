Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251101/novaya-kompaniya-poyavitsya-na-aviarynke-gruzii-295624439.html
Новая компания появится на авиарынке Грузии
Новая компания появится на авиарынке Грузии
Sputnik Грузия
Авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября 01.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-01T20:20+0400
2025-11-01T20:20+0400
молдова
агентство гражданской авиации
экономика
грузия
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24425/88/244258893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74d28943662056670b10541b635f3527.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Молдавская компания Vision Air будет осуществлять регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Молдовы, сообщает Агентство гражданской авиации. По его информации, молдавская авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября 2025 года с частотой один раз в неделю. С 13 ноября авиакомпания добавит вторую частоту, а с 16 декабря будет выполнять рейсы три раза в неделю, каждые вторник, четверг и воскресенье. Vision Air – это зарегистрированная в Молдове авиакомпания, которая в партнерстве с украинской SkyUp Airlines начала оперировать с лета 2025 года. Из Молдовы в направлении Грузии в настоящее время выполняет полеты еще одна авиакомпания – FLYONE. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года объявили рекордным: оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24425/88/244258893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3d25380220c806a68ac37364bd63bc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
молдова, агентство гражданской авиации, экономика, грузия, туризм
молдова, агентство гражданской авиации, экономика, грузия, туризм

Новая компания появится на авиарынке Грузии

20:20 01.11.2025
© photo: Sputnik / Nina ZotinaСамолет
Самолет - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2025
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Подписаться
Авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Молдавская компания Vision Air будет осуществлять регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Молдовы, сообщает Агентство гражданской авиации.
По его информации, молдавская авиакомпания будет выполнять рейсы на воздушной линии Кишинев-Тбилиси-Кишинев со 2 ноября 2025 года с частотой один раз в неделю.
С 13 ноября авиакомпания добавит вторую частоту, а с 16 декабря будет выполнять рейсы три раза в неделю, каждые вторник, четверг и воскресенье.
Vision Air – это зарегистрированная в Молдове авиакомпания, которая в партнерстве с украинской SkyUp Airlines начала оперировать с лета 2025 года. Из Молдовы в направлении Грузии в настоящее время выполняет полеты еще одна авиакомпания – FLYONE.
Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года объявили рекордным: оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года.
По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0