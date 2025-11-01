https://sputnik-georgia.ru/20251101/novye-pravila-provedeniya-aktsiy-v-gruzii-v-rabote---29-zaderzhannykh-za-pyat-dney-295626583.html
Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней
Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней
Sputnik Грузия
Парламент Грузии в октябре ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста 01.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-01T16:16+0400
2025-11-01T16:16+0400
2025-11-01T16:20+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294866854_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0cf7a0bbc258c5aead3b1383effb8a42.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Полицейские за последние пять дней задержали 29 участников акции протеста в Тбилиси – за нарушение правил проведения собраний и манифестаций из-за незаконного перекрытия проспекта Руставели, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Парламент страны две недели назад ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста. До вступления в силу поправок, за это нарушение полагался штраф. МВД Грузии призвало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, предупредив, что в противном случае ведомство будет действовать в рамках мандата, предоставленного ему законом, идентифицирует всех правонарушителей и примет к ним соответствующие меры. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвиняют правительство в отказе от Европейской интеграции и требуют освобождения, по их мнению, незаконно задержанных и проведения досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294866854_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_32496397fe402e3cbe9a36bb86c22d1d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, акции протеста
грузия, новости, политика, тбилиси, акции протеста
Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней
16:16 01.11.2025 (обновлено: 16:20 01.11.2025)
Парламент Грузии в октябре ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Полицейские за последние пять дней задержали 29 участников акции протеста в Тбилиси – за нарушение правил проведения собраний и манифестаций из-за незаконного перекрытия проспекта Руставели, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Парламент страны две недели назад ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста. До вступления в силу поправок, за это нарушение полагался штраф.
"Участники акции не подчинились многочисленным призывам представителей патрульной полиции не совершать противоправные действия и не перекрывать проезжую часть. Несмотря на небольшое количество, демонстранты снова перекрыли проспект Руставели и искусственно затруднили движение транспорта", – говорится в сообщении.
МВД Грузии призвало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, предупредив, что в противном случае ведомство будет действовать в рамках мандата, предоставленного ему законом, идентифицирует всех правонарушителей и примет к ним соответствующие меры.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста.
Митингующие обвиняют правительство в отказе от Европейской интеграции и требуют освобождения, по их мнению, незаконно задержанных и проведения досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.