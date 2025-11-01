Новые правила проведения акций в Грузии в работе – 29 задержанных за пять дней

https://sputnik-georgia.ru/20251101/novye-pravila-provedeniya-aktsiy-v-gruzii-v-rabote---29-zaderzhannykh-za-pyat-dney-295626583.html

Парламент Грузии в октябре ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Полицейские за последние пять дней задержали 29 участников акции протеста в Тбилиси – за нарушение правил проведения собраний и манифестаций из-за незаконного перекрытия проспекта Руставели, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Парламент страны две недели назад ужесточил наказание за перекрытие улиц до административного ареста. До вступления в силу поправок, за это нарушение полагался штраф. МВД Грузии призвало участников акции воздержаться от совершения противоправных действий, предупредив, что в противном случае ведомство будет действовать в рамках мандата, предоставленного ему законом, идентифицирует всех правонарушителей и примет к ним соответствующие меры. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвиняют правительство в отказе от Европейской интеграции и требуют освобождения, по их мнению, незаконно задержанных и проведения досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

