Преступность в Грузии: ТОП-5 самых распространенных преступлений

01.11.2025

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Показатель преступности в Грузии за первые три квартала 2025 года вырос на 2,26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее же число преступлений составило около 40,5 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД. Из 40 464 преступлений, совершенных в период с 1 января по 30 сентября 2025 года, раскрыть удалось 66,16%. В аналогичный период 2024 года раскрываемость составила 67,25%. Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в воровском мире, его поддержка и финансирование, а также преступления, связанные с наркотиками. Согласно материалам МВД, за первые девять месяцев 2025 года, по сравнению с показателями того же периода прошлого года, в Грузии значительно выросло количество таких преступлений, как оставление в опасности и пытки. При этом в стране не зафиксировано ни одного такого преступления, как препятствование политической, религиозной или общественной деятельности, расовая дискриминация, ограничение прав лиц с ОВЗ, бандитизм, теракт, участие в международном терроризме. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении двух лет. Самыми распространенными преступлениями в Грузии за девять месяцев 2025 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 сентября 2025 года было возбуждено 51 уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 102 – "Изнасилование", 1 012 – "Доведение до самоубийства", 4 – "Торговля людьми", 61 – "Незаконное лишение свободы", 9 – "Нечеловеческое обращение" и 101 дело по статье "Нарушение тайны личной жизни". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

