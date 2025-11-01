https://sputnik-georgia.ru/20251101/ryadom-s-tbilisi-poyavitsya-gornolyzhnyy-kurort-295618452.html

Рядом с Тбилиси появится горнолыжный курорт

Рядом с Тбилиси появится горнолыжный курорт

01.11.2025

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лыжный курорт появится в пригороде Тбилиси – Бетаниа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. На сегодняшний день в Грузии шесть лыжных курортов, расположенных в регионах страны. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится по конец марта. В зимнем сезоне 2024-2025 годов на горных курортах Грузии Гудаури и Бакуриани прошли этапы Кубка мира по могулу, лыжному и сноуборд-кроссу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

