Рядом с Тбилиси появится горнолыжный курорт

01.11.2025
13:13 01.11.2025 (обновлено: 13:14 01.11.2025)
На сегодняшний день в Грузии шесть лыжных курортов, расположенных в регионах страны
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лыжный курорт появится в пригороде Тбилиси – Бетаниа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На сегодняшний день в Грузии шесть лыжных курортов, расположенных в регионах страны.
"Совместно с Компанией развития горных курортов начата работа над концепцией лыжного курорта в Бетаниа. Очень важно строительство курортной инфраструктуры такого масштаба около Тбилиси", – сказал Каладзе.
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.
В зимнем сезоне 2024-2025 годов на горных курортах Грузии Гудаури и Бакуриани прошли этапы Кубка мира по могулу, лыжному и сноуборд-кроссу.