Спортсмены Грузии получат дополнительные деньги от государства

Поощрение спортсменов деньгами – практика, применяемая правительством Грузии с 2024 года 01.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Правительство Грузии выделило дополнительные средства из бюджета для выплат спортсменам – соответствующее распоряжение кабмина обнародовано на сайте правительства.Согласно распоряжению, представителю национальной сборной Грузии по греко-римской борьбе Вахтангу Лолуа будет выплачено 85 тысяч лари за I место на чемпионате мира 2025 года.Кроме того, спортсмен получит дополнительный денежный приз в размере 65 тысяч лари. Член национальной сборной Грузии по пауэрлифтингу Темур Самхарадзе получит 40 тысяч лари за I место на соревнованиях по пауэрлифтингу на Всемирных играх 2025 года.Члены национальной сборной Грузии по парадзюдо в командном зачете на чемпионате Европы 2025 года получат денежный приз в размере 102 тысячи лари и дополнительный денежный приз в размере 98 тысяч лари за I место команды.А вот члены национальной сборной Грузии по баскетболу, тренеры, медицинский и административный персонал получат денежный приз в размере 595 тысяч лари и дополнительную денежную премию в размере 2,4 миллиона лари за успешное выступление команды в финальном турнире чемпионата Европы 2025 года.При этом Национальная сборная Грузии по футзалу получит денежный приз в размере 500 тысяч лари за выход команды в финальный турнир чемпионата Европы по футзалу 2026 года.Поощрение спортсменов деньгами от государства – практика, применяемая правительством Грузии с 2024 года. Первой стала сборная Грузия по футболу, которая дошла до финальных этапов Евро-2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

