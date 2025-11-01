https://sputnik-georgia.ru/20251101/v-turtsii-11-chelovek-prigovoreny-k-pozhiznennomu-posle-pozhara-v-otele-grand-kartal-295625189.html

В Турции 11 человек приговорены к пожизненному после пожара в отеле Grand Kartal

В Турции 11 человек приговорены к пожизненному после пожара в отеле Grand Kartal

Крупный пожар в турецком отеле унес жизни 78 человек, среди которых были 34 ребенка 01.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В Турецкой Республике оглашен приговор для 32 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal Hotel на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни 78 человек, сообщил канал NTV.Одиннадцать фигурантов дела, в том числе владелец отеля Халит Эргюль, его супруга и две дочери были приговорены совокупно к 34 срокам пожизненного заключения. По данным канала, на скамье подсудимых находились также бухгалтер и гендиректор отеля, два вице-мэра города Болу, глава пожарной охраны, пожарный инспектор и другие.Слушание проводилось Первым высшим уголовным судом, для него был специально оборудован спортзал местной школы. Как отмечает канал, приговор зачитывался 13 минут, а его оглашение было встречено аплодисментами.Пожар на курорте КарталкаяПожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая возник в ночь на 22 января: тогда погибли 78 человек, из них 34 – несовершеннолетние. Еще 137 человек пострадали.В итоге в рамках расследования дела о пожаре было арестовано 15 человек, в том числе владелец и директор сгоревшего отеля. Издание Sabah сообщало, что пожар мог начаться на кухне – ее работники оставили включенным гриль. Сообщалось, что гриль оставался включенным продолжительное время, а когда на него попало масло, возник огонь. Работники кухни пытались тушить его водой, что еще больше усугубило ситуацию. Затем через вытяжку огонь попал в вентиляцию, а по ней достиг крыши здания. При этом постояльцы отеля не были вовремя оповещены о возгорании, так как пожарная сигнализация в гостинице не работала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

