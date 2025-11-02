Бочоришвили: Грузия была достойно представлена на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО

https://sputnik-georgia.ru/20251102/bochorishvili-gruziya-byla-dostoyno-predstavlena-na-generalnoy-assamblee-yunesko-295633735.html
2025-11-02
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия была достойно представлена на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО в Самарканде, особое внимание было уделено продвижению грузинской культуры, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Глава МИД Грузии прибыла в Самарканд для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
"Грузинская песня, грузинское многоголосие, грузинские традиции виноделия – Грузия была весьма достойно представлена в рамках конференции ЮНЕСКО в Самарканде. Мы также обсудили важные вопросы, которые, по нашему мнению, потенциально могут стать предметом нашего сотрудничества и работы в рамках ЮНЕСКО", – заявила Бочоришвили.
По словам главы МИД, важно, чтобы деятельность международных организаций была направлена на укрепление мира и сотрудничества во всем мире.
"Это актуально для нас, и, конечно же, когда речь идет об ЮНЕСКО, основные направления нашей работы в этой организации – это охрана культурного наследия и образование", – заявила Бочоришвили.
Министр иностранных дел Грузии также рассказала о встречах, состоявшихся в рамках ее визита в Самарканд.
"Международные встречи всегда предоставляют хорошую возможность встретиться с коллегами из разных стран. У меня состоялась встреча с рядом коллег из соседних, дружественных стран. Я встречалась с министрами иностранных дел Венгрии, Азербайджана, конечно же, страны-организатора, а также с представителями различных стран региона", – заявила Бочоришвили.
Этот формат, по ее словам, в очередной раз позволил обсудить важные для Грузии вопросы и наметить с коллегами дальнейшие планы, в каком направлении должно быть направлено сотрудничество между странами.
43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Самарканде 30 октября. Впервые за более чем 40 лет заседание проходило вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В форуме приняли участие делегации из более чем 190 стран государств-членов.
В повестке были вопросы развития образования, науки, культуры и охраны нематериального наследия. В рамках конференции прошли пленарные заседания, тематические обсуждения, молодежный форум и культурная программа, отражающая наследие Узбекистана.