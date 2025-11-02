https://sputnik-georgia.ru/20251102/bochorishvili-gruziya-byla-dostoyno-predstavlena-na-generalnoy-assamblee-yunesko-295633735.html

Бочоришвили: Грузия была достойно представлена на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО

Бочоришвили: Грузия была достойно представлена на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО

Sputnik Грузия

Важно, чтобы деятельность международных организаций была направлена на укрепление мира и сотрудничества во всем мире, заявила министр 02.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-02T13:26+0400

2025-11-02T13:26+0400

2025-11-02T13:26+0400

грузия

новости

политика

мака бочоришвили

юнеско

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24529/14/245291444_0:118:2260:1389_1920x0_80_0_0_4bc3f92d87fdc557adc58a947ca2b33c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия была достойно представлена на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО в Самарканде, особое внимание было уделено продвижению грузинской культуры, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава МИД Грузии прибыла в Самарканд для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. По словам главы МИД, важно, чтобы деятельность международных организаций была направлена на укрепление мира и сотрудничества во всем мире. "Это актуально для нас, и, конечно же, когда речь идет об ЮНЕСКО, основные направления нашей работы в этой организации – это охрана культурного наследия и образование", – заявила Бочоришвили. Министр иностранных дел Грузии также рассказала о встречах, состоявшихся в рамках ее визита в Самарканд. Этот формат, по ее словам, в очередной раз позволил обсудить важные для Грузии вопросы и наметить с коллегами дальнейшие планы, в каком направлении должно быть направлено сотрудничество между странами. 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Самарканде 30 октября. Впервые за более чем 40 лет заседание проходило вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В форуме приняли участие делегации из более чем 190 стран государств-членов. В повестке были вопросы развития образования, науки, культуры и охраны нематериального наследия. В рамках конференции прошли пленарные заседания, тематические обсуждения, молодежный форум и культурная программа, отражающая наследие Узбекистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мака бочоришвили, юнеско, мид грузии