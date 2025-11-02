Число заключенных в Грузии снова бьет рекорды

https://sputnik-georgia.ru/20251102/chislo-zaklyuchennykh-v-gruzii-snova-bet-rekordy-295624580.html
На сентябрь 2025 года число заключенных в тюрьмах составило 0,28% от общего числа населения 02.11.2025
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии, по данным на сентябрь 2025 года, насчитывалось около 10,5 тысячи заключенных, что является повторением рекорда 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после смены власти в Грузии и амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093, и после пика в 10 372 человека в 2014-м не превышало отметки в 9,8 тысячи до середины 2024 года. К началу 2025 года число заключенных опустилось до средней отметки в 9,5 тысячи человек.На сентябрь 2025 года число заключенных в тюрьмах составило 0,28% от общего числа населения. Из 10,5 тысячи заключенных – 1,4 тысячи – иностранцы. При этом число иностранных граждан в грузинских тюрьмах за год выросло на 43,4%.Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах в сентябре находилось 496 женщин, из них 150 – иностранок. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах страны содержится 107 несовершеннолетних и 86 лиц старше 70 лет.Из общего числа заключенных только около 2,5 тысячи ждут приговора, а остальные уже отбывают свои сроки.Заполненность тюремВ целом на сентябрь 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 81,9%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем страны, более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси.Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в других 11 тюрьмах.За что и где сидят?Из общего числа осужденных 63,6% отбывают свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью, еще 26,7% осуждены за преступления против общественной безопасности и правопорядка.При этом в тюрьме особого риска, где содержатся особо опасные преступники, совершившие преступления неоднократно, размещены 180 осужденных, что составляет 2,3% от общего числа. Остальные заключенные размещены в тюрьмах закрытого и полуоткрытого типа.В учреждении для подготовки к освобождению размещены 163 заключенных, они имеют право на время покидать тюрьму для работы или учебы.Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний.Условия содержанияВ Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание. По данным на сентябрь, школьное образование получали 85 заключенных, а высшее – 48. Еще 346 заключенных получали в тюрьмах Грузии профессиональное образование.Работали 1 034 осужденных. За свою работу осужденные получают деньги на банковский счет и могут тратить их в тюремном магазине или отправлять своим семьям. По данным "Сакстата", в браке находится половина всех заключенных в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
