Детское "Евровидение - 2025" – определился участник от Грузии на конкурсе

В прошлом году победу Грузии на детском конкурсе песни "Евровидение" принес 11-летний Андриа Путкарадзе
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Победительницей восьмого сезона детского вокального конкурса "Ранина" стала Анита Абгарян, согласно правилам она представит Грузию на детском "Евровидении - 2025". Грузия во второй раз примет детский конкурс песни "Евровидение" в Тбилиси 13 декабря, дату проведения официально объявил Европейский вещательный союз. Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной-участницей за всю историю детского "Евровидения" – выиграла конкурс четыре раза с 2007 года. Аните 10 лет. В финале "Ранина" она исполнила народную песню на стихи Акакия Церетели "Чонгурс симеби гавуби". Кроме Аниты Абгарян в финал конкурса вышли Сандро Абесадзе и Лазаре Капанадзе. В прошлом году победу Грузии на детском конкурсе песни "Евровидение" принес 11-летний Андриа Путкарадзе. Он набрал наивысшие, рекордные 239 очков за всю историю конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
16:14 02.11.2025 (обновлено: 16:45 02.11.2025)
