https://sputnik-georgia.ru/20251102/gruzinskie-shakhmatisty-veterany-zavoevali-tri-medali-na-chempionate-mira-v-italii-295636708.html
Грузинские шахматисты-ветераны завоевали три медали на чемпионате мира в Италии
Грузинские шахматисты-ветераны завоевали три медали на чемпионате мира в Италии
Sputnik Грузия
В женской категории +65 легендарная Нона Гаприндашвили набрала 7,5 очка и завоевала бронзовую медаль 02.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-02T18:26+0400
2025-11-02T18:26+0400
2025-11-02T19:03+0400
спорт
новости
грузия
нона гаприндашвили
шахматы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/77/247287723_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_dcf1df07dba932d18a5cba7404c742e4.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия успешно выступила на чемпионате мира по шахматам среди сеньоров, завоевав три медали, сообщили в Минспорта Грузии. Чемпионат мира среди сеньоров прошел в итальянском Галлиполи. Турнир включает в себя две возрастные категории: +50 и +65. Он собрал 458 участников из 64 стран. Участники сыграли 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21-26 октября, 28 октября – 1 ноября. В категории +50 Михаил Кекелидзе занял второе место, набрав 9 очков из 11 туров, а в категории +65 – Зураб Стуруа, набрав 8,5 очка. Он разделил I–VI места, но по дополнительным показателям стал серебряным призером. В женской категории +65 легендарная Нона Гаприндашвили набрала 7,5 очка и завоевала бронзовую медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/77/247287723_182:0:2405:1667_1920x0_80_0_0_2f19f5a82eb4e632178cc2cc853a291b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, нона гаприндашвили, шахматы
спорт, новости, грузия, нона гаприндашвили, шахматы
Грузинские шахматисты-ветераны завоевали три медали на чемпионате мира в Италии
18:26 02.11.2025 (обновлено: 19:03 02.11.2025)
В женской категории +65 легендарная Нона Гаприндашвили набрала 7,5 очка и завоевала бронзовую медаль
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия успешно выступила на чемпионате мира по шахматам среди сеньоров, завоевав три медали, сообщили в Минспорта Грузии.
Чемпионат мира среди сеньоров прошел в итальянском Галлиполи. Турнир включает в себя две возрастные категории: +50 и +65. Он собрал 458 участников из 64 стран. Участники сыграли 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21-26 октября, 28 октября – 1 ноября.
В категории +50 Михаил Кекелидзе занял второе место, набрав 9 очков из 11 туров, а в категории +65 – Зураб Стуруа, набрав 8,5 очка. Он разделил I–VI места, но по дополнительным показателям стал серебряным призером.
В женской категории +65 легендарная Нона Гаприндашвили набрала 7,5 очка и завоевала бронзовую медаль.