Грузинские шахматисты-ветераны завоевали три медали на чемпионате мира в Италии

02.11.2025

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия успешно выступила на чемпионате мира по шахматам среди сеньоров, завоевав три медали, сообщили в Минспорта Грузии. Чемпионат мира среди сеньоров прошел в итальянском Галлиполи. Турнир включает в себя две возрастные категории: +50 и +65. Он собрал 458 участников из 64 стран. Участники сыграли 11 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21-26 октября, 28 октября – 1 ноября. В категории +50 Михаил Кекелидзе занял второе место, набрав 9 очков из 11 туров, а в категории +65 – Зураб Стуруа, набрав 8,5 очка. Он разделил I–VI места, но по дополнительным показателям стал серебряным призером. В женской категории +65 легендарная Нона Гаприндашвили набрала 7,5 очка и завоевала бронзовую медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

