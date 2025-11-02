https://sputnik-georgia.ru/20251102/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-noyabrya-2025-295620996.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 ноября 2025

По православному церковному календарю 2 ноября отмечают день памяти святых Артемия, Гавриила и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Великомученик АртемийПо церковному календарю 2 ноября поминают великомученика Артемия – одного из выдающихся военачальников во время правления Константина Великого (306-337), и его сына Констанция (337-361).Артемия, имевшего много наград за отличную службу и отвагу, назначили наместником Египта, где он много сделал для распространения и укрепления христианства. Сменив Констанция на престоле, Юлиан Отступник (361-363), желая возвратить язычество, вел жестокую борьбу с христианством, сотни христиан отправляя на смерть.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>В Антиохии Юлиан приказал пытать двух епископов, не желавших отречься. Великомученик, прибыв в это время в город, обвинил императора в нечестии. Разгневанный Отступник велел жестоко пытать святого, принуждая его отречься.Подвижник, переносивший истязания без единого стона, предсказал Юлиану, что его скоро настигнет возмездие за зло, причиненное христианам. По приказу императора великомученику отрубили голову. Произошло это в 362 году.Гавриил СамтаврийскийПо церковному календарю 2 ноября поминают преподобного Гавриила Самтаврийского, в миру Годердзи Ургебадзе.Родился будущий преподобноисповедник в Тбилиси в 1929 году. Уверовав в детстве, он с юных лет стремился к монашеству и принял постриг в 26 лет с именем Гавриил в честь афонского старца, который прошел по воде и принес на берег приплывшую по морю икону Божьей Матери, названную Иверской.Позже монах говорил, что "нет большего героизма, чем монашество", и особо почитал чудотворный список Иверской, хранящийся в монастыре Самтавро во Мцхета.Во дворе своего дома в Тбилиси отец Гавриил своими руками построил многоглавую церковь, а иконы для храма находил на городских свалках, куда в те годы выкидывали многочисленные святыни вместе с мусором.Иеромонах Гавриил во время демонстрации 1 мая 1965 года сжег 12-метровый портрет Ленина, вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской ССР и стал проповедовать собравшимся. Монаха жестоко избили и, полумертвого, со множеством переломов, доставили в изолятор КГБ, где приговорили к расстрелу.От расстрела преподобного спас тот факт, что история с сожжением портрета вождя распространилась в иностранной прессе. Монаха поместили в психиатрическую лечебницу и признали сумасшедшим.На этом злоключения монаха не прекратились. Ему запретили служить и причащаться, даже на порог церкви не пускали. Это стало для отца Гавриила самым тяжелым испытанием.Отец Гавриил с 1980-х жил при женском монастыре Самтавро во Мцхета, собирал милостыню на улицах Тбилиси и все раздавал бедным. Преподобный обладал даром пророчества. За советом и молитвенной помощью к нему приходили многие верующие.В последние годы жизни он болел водянкой. Умер отец Гавриил в 1995 году. Через 17 лет после кончины преподобного причислили к лику святых.ИмениныПо церковному календарю 2 ноября именины отмечают Ирина, Матрона, Александр, Артемий, Гавриил, Герман, Герасим, Иван, Зосима, Леонид, Михаил, Николай, Петр и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

