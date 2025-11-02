https://sputnik-georgia.ru/20251102/meriya-tbilisi-profinansiruet-gorozhanam-programmu-po-rannemu-vyyavleniyu-raka-295625676.html

Мэрия Тбилиси профинансирует горожанам программу по раннему выявлению рака

Мэрия Тбилиси профинансирует горожанам программу по раннему выявлению рака

Sputnik Грузия

Финансирование будет 100%, и населению не придется платить ни копейки, заявил мэр

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2026 года запускает две программы для зарегистрированных в столице жителей: программу по раннему выявлению рака и скрининг рака легких, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты (граждане Грузии) могут лечиться в стране бесплатно. Финансирование подразумевает предоставление медикаментов, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию."Будут финансироваться обследования для выявления рака на ранней стадии. Финансирование будет 100%, и населению не придется платить ни копейки", – сказал Каладзе.Программа борьбы с раком в ГрузииЛечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

