Мэрия Тбилиси профинансирует горожанам программу по раннему выявлению рака
Мэрия Тбилиси профинансирует горожанам программу по раннему выявлению рака
02.11.2025
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2026 года запускает две программы для зарегистрированных в столице жителей: программу по раннему выявлению рака и скрининг рака легких, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты (граждане Грузии) могут лечиться в стране бесплатно. Финансирование подразумевает предоставление медикаментов, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию."Будут финансироваться обследования для выявления рака на ранней стадии. Финансирование будет 100%, и населению не придется платить ни копейки", – сказал Каладзе.Программа борьбы с раком в ГрузииЛечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии. Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
