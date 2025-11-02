https://sputnik-georgia.ru/20251102/mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo-za-povtornoe-perekrytie-dorogi-vo-vremya-protesta-v-tbilisi-295633461.html

МВД возбудило уголовное дело за повторное перекрытие дороги во время протеста в Тбилиси

За последние пять дней полиция задержала 29 участников акции протеста в Тбилиси 02.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в отношении активного участника акций протеста в Тбилиси Зураба Ментешашвили, говорится в заявлении ведомства. За последние пять дней полиция задержала 29 участников акции протеста в Тбилиси – за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, а именно из-за незаконного перекрытия проспекта Руставели. По информации ведомства, 24 октября 2025 года Ментешашвили уже был задержан в административном порядке за аналогичные действия и приговорен к семи суткам ареста. В связи с повторным совершением правонарушения против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 Уголовного кодекса, предусматривающее ответственность за нарушение правил проведения собрания или демонстрации. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвиняют правительство в отказе от Европейской интеграции и требуют освобождения, по их мнению, незаконно задержанных и проведения досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

