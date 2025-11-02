https://sputnik-georgia.ru/20251102/na-zapade-boyatsya-ispytaniy-novogo-oruzhiya-rossii-zakharova-o-burevestnike-295633618.html

На Западе боятся испытаний нового оружия России: Захарова о "Буревестнике"

Неделей ранее президент РФ сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и поручил военным определить способы ее... 02.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Реальность ракеты "Буревестник" не вызывает сомнений на Западе, там очень обеспокоены тем, какое еще вооружение Россия может продемонстрировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В рамках дискуссии международного научно-туристического форума "Открой Атом" речь зашла о реакции за границей, особенно на Западе, на проведение испытаний ракеты.Напомним, 26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания "Буревестника" завершены. В эту ракету встроена ядерная энергетическая установка. Она способна преодолевать любые расстояния и обходить все средства противовоздушной и противоракетной обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

