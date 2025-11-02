https://sputnik-georgia.ru/20251102/natsionalnyy-park-kolkheti-stal-pobeditelem-world-travel-awards--video-295635254.html
Национальный парк Колхети стал победителем World Travel Awards – видео
Национальный парк Колхети стал победителем World Travel Awards – видео
Sputnik Грузия
Национальный парк Колхети получил звание "Ведущий национальный парк Грузии 2025" на престижной международной премии World Travel Awards 02.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-02T15:09+0400
2025-11-02T15:09+0400
2025-11-02T15:09+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
туризм
черное море
юнеско
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/02/295635068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9688bd9efd0a478eb98f1481fcfbec93.jpg
Это признание усиливает значение Колхетского парка как одного из главных природных символов страны. Подробности – в видео Sputnik Грузия.Парк расположен на западе Грузии, между побережьем Черного моря и Колхидской низменностью. Его площадь составляет около 29 тысяч гектаров, включая реликтовые болота, озеро Палиастоми и дельту реки Пичори.Колхети входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть объекта лесных и водно-болотных угодий Колхиды – уникальной экосистемы, где сохранились виды, существовавшие со времен древней Колхиды.Здесь можно увидеть более 190 видов птиц, редких земноводных и растений, а сама территория считается живым музеем субтропической природы.
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/02/295635068_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3d8b467aaf63e8da61d8f99a24647fbe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, черное море, юнеско, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, черное море, юнеско, видео
Национальный парк Колхети стал победителем World Travel Awards – видео
Национальный парк Колхети получил звание "Ведущий национальный парк Грузии 2025" на престижной международной премии World Travel Awards
Это признание усиливает значение Колхетского парка как одного из главных природных символов страны. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
Парк расположен на западе Грузии, между побережьем Черного моря и Колхидской низменностью. Его площадь составляет около 29 тысяч гектаров, включая реликтовые болота, озеро Палиастоми и дельту реки Пичори.
Колхети входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть объекта лесных и водно-болотных угодий Колхиды – уникальной экосистемы, где сохранились виды, существовавшие со времен древней Колхиды.
Здесь можно увидеть более 190 видов птиц, редких земноводных и растений, а сама территория считается живым музеем субтропической природы.