Национальный парк Колхети стал победителем World Travel Awards – видео

Национальный парк Колхети получил звание "Ведущий национальный парк Грузии 2025" на престижной международной премии World Travel Awards 02.11.2025, Sputnik Грузия

Это признание усиливает значение Колхетского парка как одного из главных природных символов страны. Подробности – в видео Sputnik Грузия.Парк расположен на западе Грузии, между побережьем Черного моря и Колхидской низменностью. Его площадь составляет около 29 тысяч гектаров, включая реликтовые болота, озеро Палиастоми и дельту реки Пичори.Колхети входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть объекта лесных и водно-болотных угодий Колхиды – уникальной экосистемы, где сохранились виды, существовавшие со времен древней Колхиды.Здесь можно увидеть более 190 видов птиц, редких земноводных и растений, а сама территория считается живым музеем субтропической природы.

