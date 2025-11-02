https://sputnik-georgia.ru/20251102/prokuratura-zhitel-kakheti-obvinyaetsya-v-zhestokom-ubiystve-dvukh-sobak-295637107.html

Прокуратура: житель Кахети обвиняется в жестоком убийстве двух собак

02.11.2025

происшествия

грузия

новости

кахети

генеральная прокуратура грузии

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Кварели (Кахети), совершившему убийство двух собак с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе ведомства Расследованием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что в городе Кварели 31 октября и 1 ноября обвиняемый совершил убийства двух собак с особой жестокостью. Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 259 Уголовного кодекса Грузии "Истязание или жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

