https://sputnik-georgia.ru/20251102/proverki-na-narkotiki-v-gruzii-novaya-statistika-295594879.html

Проверки на наркотики в Грузии – новая статистика

Проверки на наркотики в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Потребление любых наркотиков является административным правонарушением в стране. Исключение – потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в... 02.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-02T14:31+0400

2025-11-02T14:31+0400

2025-11-02T14:40+0400

грузия

новости

общество

наркопреступления в грузии

наркополитика

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/15/250116481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_108f9dd90f140c1fae476ba9f55c7682.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 76,6% лиц, проверенных полицейскими за девять месяцев 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с 1 января по 30 сентября этого года полиция проверила на факт употребления наркотиков 8 253 человека, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 6 322 человек. Больше всего было проверено лиц в Тбилиси. Из 2 708 проверенных лиц у 2 279 – подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 518 из 850 проверенных. На третьем – Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 443 из 638 лиц. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. В Грузии с июля полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней отдать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики