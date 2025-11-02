https://sputnik-georgia.ru/20251102/tekla-ekaladze-zanyala-vtoroe-mesto-v-muzykalnom-konkurse-ty-super-295638090.html

Текла Экаладзе заняла второе место в музыкальном конкурсе "Ты супер!"

Текла Экаладзе заняла второе место в музыкальном конкурсе "Ты супер!"

Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина 02.11.2025

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Конкурсантка из Грузии, 15-летняя Текла Экаладзе, заняла второе место в финале музыкального конкурса "Ты супер!" В финальной битве сошлись: Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Дарина Мигаль из Крыма, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска. В финале Текла исполнила песню I put a spell of you. Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина. Кроме того, все финалисты и полуфиналисты конкурса будут получать стипендии от международного информационного агентства Sputnik. В проекте "Ты супер!" принимают участие конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах и приемных семьях. Текла осталась круглой сиротой в семь лет. В три года она потеряла отца, который утонул в море, а через четыре года на ее глазах от аневризмы сосуда головного мозга умерла мать. Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

