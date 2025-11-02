https://sputnik-georgia.ru/20251102/tekla-ekaladze-zanyala-vtoroe-mesto-v-muzykalnom-konkurse-ty-super-295638090.html
Текла Экаладзе заняла второе место в музыкальном конкурсе "Ты супер!"
Текла Экаладзе заняла второе место в музыкальном конкурсе "Ты супер!"
Sputnik Грузия
Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина 02.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-02T23:55+0400
2025-11-02T23:55+0400
2025-11-03T00:44+0400
россия
диана арбенина
нино катамадзе
культура
грузия
шоу "ты супер!"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24526/62/245266264_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c75c6041372a003f5db524c051fcd7f7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Конкурсантка из Грузии, 15-летняя Текла Экаладзе, заняла второе место в финале музыкального конкурса "Ты супер!" В финальной битве сошлись: Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Дарина Мигаль из Крыма, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска. В финале Текла исполнила песню I put a spell of you. Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина. Кроме того, все финалисты и полуфиналисты конкурса будут получать стипендии от международного информационного агентства Sputnik. В проекте "Ты супер!" принимают участие конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах и приемных семьях. Текла осталась круглой сиротой в семь лет. В три года она потеряла отца, который утонул в море, а через четыре года на ее глазах от аневризмы сосуда головного мозга умерла мать. Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24526/62/245266264_32:0:1809:1333_1920x0_80_0_0_911a0bc825a2009deab0daa452f0f333.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, диана арбенина, нино катамадзе, культура, грузия, шоу "ты супер!"
россия, диана арбенина, нино катамадзе, культура, грузия, шоу "ты супер!"
Текла Экаладзе заняла второе место в музыкальном конкурсе "Ты супер!"
23:55 02.11.2025 (обновлено: 00:44 03.11.2025)
Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Конкурсантка из Грузии, 15-летняя Текла Экаладзе, заняла второе место в финале музыкального конкурса "Ты супер!"
В финальной битве сошлись: Кирилл Тепляков из Челябинской области, Тимофей Дробышев из Краснодарского края, Текла Экаладзе из Грузии, Диана Сабылина из Свердловской области, Руслан Сайпанов из Оренбурга, Мария Саунина из Барнаула, Сабина Ещанова из Ростовской области, Дарья Захарчева из Оренбургской области, Дарина Мигаль из Крыма, Николь Джергения из Абхазии, Матвей Палаткин из Вологды и Арина Ковтун из Новосибирска.
"Здесь двух мнений быть не может. Это был классный номер! Такой сдержанный, это так породисто. Обожаю, когда все так стильно и фирменно. Умница, все очень правильно", – сказала Диана Арбенина после выступления Теклы.
В финале Текла исполнила песню I put a spell of you. Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина.
Кроме того, все финалисты и полуфиналисты конкурса будут получать стипендии от международного информационного агентства Sputnik.
Это второе участие Теклы в популярном шоу. Шесть лет назад она уже пробовала свои силы в проекте "Ты супер!", но тогда не смогла дойти до конца. На пути к финалу она спела песню Нино Катамадзе "Once in the street", покорив сердца многих телезрителей, а затем оригинально представила свою интерпретацию песни "Сулико".
В проекте "Ты супер!" принимают участие конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах и приемных семьях.
Текла осталась круглой сиротой в семь лет. В три года она потеряла отца, который утонул в море, а через четыре года на ее глазах от аневризмы сосуда головного мозга умерла мать.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.