Впервые Тбилисский кукольный театр посетит с гастролями Китай

Впервые Тбилисский кукольный театр посетит с гастролями Китай

Sputnik Грузия

02.11.2025

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный профессиональный кукольный театр имени Георгия Микеладзе впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии. Труппа театра 31 октября и 1 ноября выступила в Культурном центре театрального общества "Лунгма" в Шэньчжэне, где создана уникальная театральная и культурная экосистема, главной целью которой является развитие современного китайского театра. Грузинский театр представил зрителю оригинальный спектакль режиссера Николоза Сабашвили "Грузия", удостоенный многочисленных международных наград. Театральную труппу посетил известный китайский актер и художественный руководитель театрального общества "Лунг ма", режиссер и продюсер Чэн Куо Ли. Государственный театр кукол посетил Китай при поддержке Минкультуры, посольства Грузии в КНР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

