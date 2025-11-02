https://sputnik-georgia.ru/20251102/vpervye-tbilisskiy-kukolnyy-teatr-posetit-s-gastrolyami-kitay-295637885.html
Впервые Тбилисский кукольный театр посетит с гастролями Китай
Впервые Тбилисский кукольный театр посетит с гастролями Китай
02.11.2025
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный профессиональный кукольный театр имени Георгия Микеладзе впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии. Труппа театра 31 октября и 1 ноября выступила в Культурном центре театрального общества "Лунгма" в Шэньчжэне, где создана уникальная театральная и культурная экосистема, главной целью которой является развитие современного китайского театра. Грузинский театр представил зрителю оригинальный спектакль режиссера Николоза Сабашвили "Грузия", удостоенный многочисленных международных наград. Театральную труппу посетил известный китайский актер и художественный руководитель театрального общества "Лунг ма", режиссер и продюсер Чэн Куо Ли. Государственный театр кукол посетил Китай при поддержке Минкультуры, посольства Грузии в КНР.
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский государственный профессиональный кукольный театр имени Георгия Микеладзе впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай, сообщили в пресс-службе Минкультуры Грузии.
Труппа театра 31 октября и 1 ноября выступила в Культурном центре театрального общества "Лунгма" в Шэньчжэне, где создана уникальная театральная и культурная экосистема, главной целью которой является развитие современного китайского театра.
Грузинский театр представил зрителю оригинальный спектакль режиссера Николоза Сабашвили "Грузия", удостоенный многочисленных международных наград.
Театральную труппу посетил известный китайский актер и художественный руководитель театрального общества "Лунг ма", режиссер и продюсер Чэн Куо Ли.
Государственный театр кукол посетил Китай при поддержке Минкультуры, посольства Грузии в КНР.