https://sputnik-georgia.ru/20251103/borba-s-nelegalami-v-gruzii-v-oktyabre-iz-strany-vydvorili-121-inostrantsa-295648778.html

Борьба с нелегалами в Грузии: в октябре из страны выдворили 121 иностранца

Борьба с нелегалами в Грузии: в октябре из страны выдворили 121 иностранца

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 03.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-03T23:30+0400

2025-11-03T23:30+0400

2025-11-03T23:30+0400

грузия

новости

общество

мигранты

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/1f/249322397_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_05e9c95da31f00717cd6ec87623f394b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в октябре депортировал 121 иностранца, находившихся в стране нелегально, сообщили в МВД. Из страны выдворили граждан Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеша, Чада, Кот-д"Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мигранты, мвд грузии