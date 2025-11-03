Грузия чудом избежала хаоса: Папуашвили призвал ЕС осудить штурм дворца

https://sputnik-georgia.ru/20251103/gruziya-chudom-izbezhala-khaosa-papuashvili-prizval-es-osudit-shturm-dvortsa-295646919.html

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский народ ожидает, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прежде чем давать какие-либо оценки по ситуации в Грузии, в первую очередь осудит и дистанцируется от штурма президентского дворца, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке революционных процессов в стране и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента. По его словам, до сих пор комиссары ЕС отказываются осудить эти действия. "У грузинского народа есть единственное ожидание: завтра комиссар Кос должна осудить насильственный штурм президентского дворца, в результате которого были ранены 25 полицейских, двое из которых получили тяжелые травмы. До сих пор даже посол ЕС не поинтересовался их судьбой и состоянием здоровья", – заявил Папуашвили. Глава парламента также заявил, что в подготовке событий 4 октября участвовали финансируемые Брюсселем организации, а представители Брюсселя через социальные сети параллельно подбадривали протестующих. Председатель парламента также пояснил, что непризнание насилия означает поддержку насильников. "Это часть враждебной риторики, которую мы наблюдали и в Евронесте. Это одна из печальных линий политики против грузинского народа, когда воля граждан игнорируется, а нам навязывают собственную политическую повестку. С учетом всего этого, к сожалению, ожидания справедливого подхода постоянно снижаются", – добавил он. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский ранее сообщил, что 4 ноября будет опубликован подробный отчет о расширении, в котором Еврокомиссия детально опишет события последнего года в Грузии и их связь со стремлением страны стать членом ЕС. В этот день в Брюсселе пройдет пресс-конференция вице-президента Еврокомиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, а сам Герчинский также проведет пресс-конференцию в Тбилиси, чтобы ответить на вопросы о работе Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

