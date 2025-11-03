https://sputnik-georgia.ru/20251103/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-do-kontsa-nedeli--prognoz-sinoptikov-295648070.html

Какая погода ожидается в Грузии до конца недели – прогноз синоптиков

В Тбилиси ожидается безветренная погода, температура воздуха днем +17...+19 градусов 03.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Относительно теплая и преимущественно сухая погода сохранится на большей части территории Грузии до 7 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается безветренная погода, температура воздуха днем +17...+19 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем +19...+21 градус. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается теплая погода без осадков. 4 ноября местами будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха +21...+23 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) ожидается тёплая и сухая погода. 4 ноября ожидается сильный восточный ветер. Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается сухая погода,а 4 ноября ожидается сильный восточный ветер. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит +17...+19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов. зарегистрировано. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +15...+17 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +9...+14 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

