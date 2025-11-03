https://sputnik-georgia.ru/20251103/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-noyabrya-2025-295638269.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 ноября 2025

По православному церковному календарю 3 ноября отмечают день памяти cвятых Илариона, Дасия, Гаия, Зотика, Илариона, Феофила, Иакова и других 03.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иларион ВеликийПо церковному календарю 3 ноября поминают преподобного Илариона Великого.Родился будущий святой в палестинском селении Тавафа в 291 году. Науки он изучал в Александрии, где, познакомившись с христианами, принял крещение. Угождать Господу он учился у преподобного Антония Великого.Вернувшись на родину, Иларион родителей в живых не застал, и, раздав имущество родственникам и нищим, поселился в пустыне около города Маиума, где усердно молился, побеждая нечистые помыслы, смущавшие ум и распалявшие плоть.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Как-то разбойники напали на преподобного, и он убедил их оставить преступную жизнь силой своего слова. Вскоре о подвижнике узнала вся Палестина. Господь даровал ему власть изгонять нечистых духов. Этим благодатным даром преподобный лечил бесплатно всех приходящих, говоря, что благодать Божья не продается.По всей Палестине с благословения преподобного начали появляться монастыри, где он утверждал строгий подвижнический образ жизни. За семь лет до кончины святой поселился в пустынном месте на Кипре. Скончался преподобный примерно 371-372 году.Святые мученикиПо церковному календарю 3 ноября поминают мучеников Дасия, Гаия и Зотика, принявших мученическую смерть при Диоклитиане (284-305).За разрушение языческого капища мучеников подвергли жестоким пыткам, а после истязаний утопили в море. Произошло это в 303-м.Схимник ПечерскийПо церковному календарю 3 ноября поминают преподобного Илариона, схимника Печерского.Подвизался будущий святой в ХI веке. Строгий аскет, он был учеником и сподвижником преподобного Феодосия. Схимник, подражая своему учителю, соблюдая строгий пост, дни и ночи молился со слезами Богу.Современники знали святого как книгописателя, который в келье преподобного Феодосия постоянно трудился над переписыванием книг.Феофил и ИаковПо церковному календарю 3 ноября поминают преподобных Феофила и Иакова Омучских.Подвизались Феофил и Иаков вместе с преподобным Арсением на острове Коневце. Недалеко от города Порхова на реке Омуче (Псковская епархия) святые в 1396 году основали пустынь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобные скончались примерно в 1412 году.ИмениныПо церковному календарю 3 ноября именины отмечают Александр, Аркадий, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Демьян, Захар, Иларион, Иван, Киприан, Константин, Николай, Никандр, Пелагея, Софроний, Сергей, Федор, Юлиан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

