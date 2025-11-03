https://sputnik-georgia.ru/20251103/na-dorogakh-gruzii-poyavyatsya-vesy-dlya-gruzovykh-avtomobiley-295589444.html

На дорогах Грузии появятся весы для грузовых автомобилей

Грузия является транзитным путем с Востока на Запад, однако часть внутренних дорог не приспособлена для тяжелого грузового транспорта 03.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. На всех дорогах Грузии в течение 2026 года появятся весы для грузовых автомобилей для ограничения движения по ряду дорог страны, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Грузия является транзитным путем с Востока на Запад, однако часть внутренних дорог в Грузии не приспособлена для тяжелого грузового транспорта, из-за чего дороги приходят в аварийное состояние, когда поток грузовиков идет по объездному направлению. "Мы работаем над оборудованием дорог специальными весами, которые обеспечат ограничение движения грузовых автомобилей весом выше допустимой нормы", – сказал Сохадзе. По его словам, оборудование весами всех автомобильных дорог завершится до конца 2026 года. С начала года грузинским коридором воспользовались 357,1 тысячи грузовых машин, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

