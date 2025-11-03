https://sputnik-georgia.ru/20251103/obvinyaemaya-v-narkoprestuplenii-britanka-osvobozhdena-iz-tyurmy-v-gruzii-295647934.html

Обвиняемая в наркопреступлении британка освобождена из тюрьмы в Грузии

Обвиняемая в наркопреступлении британка освобождена из тюрьмы в Грузии

Sputnik Грузия

Гражданка Великобритании была задержана в Тбилисском аэропорту 13 мая по обвинению в незаконном ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере 03.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-03T20:57+0400

2025-11-03T20:57+0400

2025-11-03T20:57+0400

новости

грузия

происшествия

великобритания

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Гражданка Великобритании Белла Мэй Калле, задержанная в Грузии по делу о контрабанде наркотиков, освобождена после заключения процессуального соглашения, сообщили в прокуратуре. Гражданка Великобритании была задержана в Тбилисском международном аэропорту 13 мая по обвинению в незаконном ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере: до 12 килограммов марихуаны и 2,068 кг гашиша. Наркотики были обнаружены в чемодане у задержанной. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили. Подсудимая Белла Мэй Калле признала себя виновной. Она также выплатила штраф размере 500 тысяч лари. Калле грозило до 20 лет или бессрочное заключение. Уже после задержания девушки выяснилось, что она беременна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, великобритания, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии