Обвиняемая в наркопреступлении британка освобождена из тюрьмы в Грузии
Обвиняемая в наркопреступлении британка освобождена из тюрьмы в Грузии
03.11.2025, Sputnik Грузия
Гражданка Великобритании была задержана в Тбилисском аэропорту 15 мая по обвинению в незаконном ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Гражданка Великобритании Белла Мэй Калле, задержанная в Грузии по делу о контрабанде наркотиков, освобождена после заключения процессуального соглашения, сообщили в прокуратуре. Гражданка Великобритании была задержана в Тбилисском международном аэропорту 13 мая по обвинению в незаконном ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере: до 12 килограммов марихуаны и 2,068 кг гашиша. Наркотики были обнаружены в чемодане у задержанной. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили. Подсудимая Белла Мэй Калле признала себя виновной. Она также выплатила штраф размере 500 тысяч лари. Калле грозило до 20 лет или бессрочное заключение. Уже после задержания девушки выяснилось, что она беременна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
