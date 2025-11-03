https://sputnik-georgia.ru/20251103/premer-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-295640228.html

Премьер Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем

Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани 03.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил представителей дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии, сообщили в пресс-службе правительства. День грузинской дипломатии отмечается в день рождения выдающегося общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. "Поздравляю каждого представителя грузинского дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии. Роль каждого дипломата в деле достижения внешнеполитических целей Грузии, защиты национальных интересов нашей страны на международной арене и укреплении ее суверенитета особенна", – заявил Кобахидзе.Премьер поблагодарил дипломатов за самоотверженный труд и профессионализм. Поздравила дипломатов с профессиональным днем и глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили. "Ваша самоотверженность и профессионализм в защите интересов и ценностей нашей страны бесценны. Сегодня, когда глобальная система безопасности подвергается сложнейшим испытаниям, а международные отношения стремительно меняются, вызовы, стоящие перед Грузией, становятся еще более многогранными", – заявила Бочоришвили. По ее словам, с вызовами можно справиться лишь с мудростью, силой и осторожностью. День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани. Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель. Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

