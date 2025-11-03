https://sputnik-georgia.ru/20251103/premer-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-295640228.html
Премьер Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
Премьер Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
Sputnik Грузия
Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани 03.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-03T11:51+0400
2025-11-03T11:51+0400
2025-11-03T13:50+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
сулхан-саба орбелиани
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/90/234329045_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_50b628c91c806be1648edbaa323b4e79.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил представителей дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии, сообщили в пресс-службе правительства. День грузинской дипломатии отмечается в день рождения выдающегося общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. "Поздравляю каждого представителя грузинского дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии. Роль каждого дипломата в деле достижения внешнеполитических целей Грузии, защиты национальных интересов нашей страны на международной арене и укреплении ее суверенитета особенна", – заявил Кобахидзе.Премьер поблагодарил дипломатов за самоотверженный труд и профессионализм. Поздравила дипломатов с профессиональным днем и глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили. "Ваша самоотверженность и профессионализм в защите интересов и ценностей нашей страны бесценны. Сегодня, когда глобальная система безопасности подвергается сложнейшим испытаниям, а международные отношения стремительно меняются, вызовы, стоящие перед Грузией, становятся еще более многогранными", – заявила Бочоришвили. По ее словам, с вызовами можно справиться лишь с мудростью, силой и осторожностью. День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани. Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель. Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/90/234329045_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_9a7b69a3e13641499857ea0ce6c20547.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, сулхан-саба орбелиани, мид грузии
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, сулхан-саба орбелиани, мид грузии
Премьер Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
11:51 03.11.2025 (обновлено: 13:50 03.11.2025)
Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил представителей дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии, сообщили в пресс-службе правительства.
День грузинской дипломатии отмечается в день рождения выдающегося общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани.
"Поздравляю каждого представителя грузинского дипломатического корпуса с Днем грузинской дипломатии. Роль каждого дипломата в деле достижения внешнеполитических целей Грузии, защиты национальных интересов нашей страны на международной арене и укреплении ее суверенитета особенна", – заявил Кобахидзе.
Премьер поблагодарил дипломатов за самоотверженный труд и профессионализм.
Поздравила дипломатов с профессиональным днем и глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили.
"Ваша самоотверженность и профессионализм в защите интересов и ценностей нашей страны бесценны. Сегодня, когда глобальная система безопасности подвергается сложнейшим испытаниям, а международные отношения стремительно меняются, вызовы, стоящие перед Грузией, становятся еще более многогранными", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, с вызовами можно справиться лишь с мудростью, силой и осторожностью.
"В противовес потокам дезинформации голос Грузии – голос мира и веры в наше будущее – должен быть услышан ясно, достойно и ответственно во всех уголках мира", – заявила Бочоришвили.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.
Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.