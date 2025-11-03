https://sputnik-georgia.ru/20251103/skolko-inostrantsev-posetili-gruziyu--novye-dannye-295638575.html

Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения 03.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузию посетили 3 миллиона путешественников в июле-сентябре 2025 года, что на 6,6% больше, чем в отчетный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,5 миллиона, что на 6,8% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 2 миллиона. Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения. Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,3 ночи. Больше всего визитеров было из России – 567,1 тысячи, что составляет 26,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 16,5%) и Армения (11,8%). В целом граждане России совершили 664,6 тысячи визитов, Турции – 430 тысяч, Армении – 329,3 тысячи визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 6,2 миллиарда лари в третьем квартале 2025 года, что на 8,6% больше, по сравнению с июлем-сентябре 2024 года. Траты на один визит выросли на 1,7% и составили 2 467,5 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

