Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные
Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные
03.11.2025
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузию посетили 3 миллиона путешественников в июле-сентябре 2025 года, что на 6,6% больше, чем в отчетный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,5 миллиона, что на 6,8% больше, чем в третьем квартале 2024 года.
Число туристических визитов в Грузию выросло на 9% и составило 2 миллиона.
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.
Цели приезда иностранцев в Грузию в июле-сентябре 2025 года
Цель приезда
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе, %
Отдых и развлечения
1 477,5
58,7
Посещение родных/друзей
522,0
20,7
Транзит в другие страны
307,1
12,2
Профессиональная /экономическая деятельность
105,1
4,2
Шопинг
78,7
3,1
Другое
25,9
1,0
Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,3 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 567,1 тысячи, что составляет 26,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 16,5%) и Армения (11,8%).
В целом граждане России совершили 664,6 тысячи визитов, Турции – 430 тысяч, Армении – 329,3 тысячи визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 6,2 миллиарда лари в третьем квартале 2025 года, что на 8,6% больше, по сравнению с июлем-сентябре 2024 года. Траты на один визит выросли на 1,7% и составили 2 467,5 лари.