https://sputnik-georgia.ru/20251103/tbilisi-primet-mezhdunarodnyy-konkurs-vokalistov-opera-crown-295648226.html
Тбилиси примет Международный конкурс вокалистов Opera Crown
Тбилиси примет Международный конкурс вокалистов Opera Crown
Sputnik Грузия
В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран 03.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-03T22:55+0400
2025-11-03T22:55+0400
2025-11-03T22:55+0400
новости
грузия
культура
тбилисский театр оперы и балета
министерство культуры и охраны памятников грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271823788_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_2f4fe4bdb940ed6e029f8abaa9c9be47.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Международный конкурс для молодых вокалистов Opera Crown пройдет с 4 по 8 ноября в Тбилиси, сообщили в Министерстве культуры. Организатором проекта является Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили. В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран. Конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из руководителей лучших оперных театров и агентств мира. Председатель жюри – художественный руководитель Тбилисского государственного театра оперы и балета Бадри Майсурадзе. Первый международный вокальный конкурс Opera Crown состоялся в рамках проекта Check in Georgia в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие 50 молодых певцов из 20 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271823788_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0247655f283148c9f41966a1afaa658c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, культура, тбилисский театр оперы и балета, министерство культуры и охраны памятников грузии
новости, грузия, культура, тбилисский театр оперы и балета, министерство культуры и охраны памятников грузии
Тбилиси примет Международный конкурс вокалистов Opera Crown
В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Международный конкурс для молодых вокалистов Opera Crown пройдет с 4 по 8 ноября в Тбилиси, сообщили в Министерстве культуры.
Организатором проекта является Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили.
В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран. Конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из руководителей лучших оперных театров и агентств мира. Председатель жюри – художественный руководитель Тбилисского государственного театра оперы и балета Бадри Майсурадзе.
"Уверена, что международное жюри сделает все возможное, чтобы в условиях здоровой конкуренции открыть молодым артистам дорогу на мировые сцены", – заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе.
Первый международный вокальный конкурс Opera Crown состоялся в рамках проекта Check in Georgia в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие 50 молодых певцов из 20 стран мира.