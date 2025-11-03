https://sputnik-georgia.ru/20251103/tbilisi-primet-mezhdunarodnyy-konkurs-vokalistov-opera-crown-295648226.html

Тбилиси примет Международный конкурс вокалистов Opera Crown

Тбилиси примет Международный конкурс вокалистов Opera Crown

В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран 03.11.2025

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Международный конкурс для молодых вокалистов Opera Crown пройдет с 4 по 8 ноября в Тбилиси, сообщили в Министерстве культуры. Организатором проекта является Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили. В этом году в конкурсе принимает участие 41 вокалист из 22 стран. Конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из руководителей лучших оперных театров и агентств мира. Председатель жюри – художественный руководитель Тбилисского государственного театра оперы и балета Бадри Майсурадзе. Первый международный вокальный конкурс Opera Crown состоялся в рамках проекта Check in Georgia в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие 50 молодых певцов из 20 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

