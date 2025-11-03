https://sputnik-georgia.ru/20251103/uchastnitsa-iz-gruzii-vzyala-serebro-na-shou-ty-super---video-295646768.html
Участница из Грузии взяла "серебро" на шоу "Ты супер!" – видео
Конкурсантка из Грузии, 15-летняя Текла Экаладзе, заняла второе место в финале музыкального конкурса "Ты супер!" 03.11.2025, Sputnik Грузия
В финале Текла исполнила песню I put a spell of you. Победителем конкурса стал Кирилл Тепляков. Третье место заняла Диана Сабылина. Подробности в видео Sputnik Грузия.
17:20 03.11.2025 (обновлено: 17:44 03.11.2025)
