Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 6,94% 03.11.2025, Sputnik Грузия
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
статистика
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2025 года составил 65,56 миллиарда лари, что на 2,58 миллиарда лари, или на 4,09%, больше, чем на начало сентября, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 1,18 миллиарда лари, или на 4%, а вклады до востребования – на 1,4 миллиарда лари, или на 4,17%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 50,76%, что на 0,58 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 сентября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 6,94%, в том числе 9,25% – по депозитам в национальной валюте, 2,66% – по депозитам в иностранной валюте.На конец сентября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,71 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
