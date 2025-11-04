Грузия
Обрушение исторической башни Торре-дей-Конти у Имперского форума в Риме
Обрушение исторической башни Торре-дей-Конти у Имперского форума в Риме
Во время реставрационных работ в центре Рима частично обрушилась башня, построенная в IX веке.
Башня Конти — одна из старейших построек Рима. Её возведение началось в IX веке по приказу графа Пьетро деи Конти. Позже, в XIII веке, папа Иннокентий III — выходец из этого рода — перестроил резиденцию. В 1349 году землетрясение серьёзно повредило башню, и она стала непригодной для жизни. В XVI веке часть камня с её стен использовали при строительстве ворот Порта Пиа Микеланджело. В XVII столетии папа Александр VIII приказал укрепить башню контрфорсами. Так она сохранилась до наших дней. До 2007 года здесь находились офисы мэрии Рима. С 2022 года шла масштабная реконструкция — к 2026 году планировали открыть музей.
Обрушение исторической башни Торре-дей-Конти у Имперского форума в Риме

11:22 04.11.2025 (обновлено: 18:04 05.11.2025)
Во время реставрационных работ в центре Рима частично обрушилась башня, построенная в IX веке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки инцидента
Башня Конти — одна из старейших построек Рима. Её возведение началось в IX веке по приказу графа Пьетро деи Конти. Позже, в XIII веке, папа Иннокентий III — выходец из этого рода — перестроил резиденцию.
В 1349 году землетрясение серьёзно повредило башню, и она стала непригодной для жизни. В XVI веке часть камня с её стен использовали при строительстве ворот Порта Пиа Микеланджело. В XVII столетии папа Александр VIII приказал укрепить башню контрфорсами. Так она сохранилась до наших дней. До 2007 года здесь находились офисы мэрии Рима. С 2022 года шла масштабная реконструкция — к 2026 году планировали открыть музей.
Средневековая башня Торре-деи-Конти возле Римского форума частично обрушилась во время реставрационных работ в понедельник, 3 ноября.

Средневековая башня Торре-деи-Конти возле Римского форума частично обрушилась во время реставрационных работ в понедельник, 3 ноября. - Sputnik Грузия
Средневековая башня Торре-деи-Конти возле Римского форума частично обрушилась во время реставрационных работ в понедельник, 3 ноября.

На объекте в этот момент были только румынские рабочие, занятые в реконструкции.

На объекте в этот момент были только румынские рабочие, занятые в реконструкции. - Sputnik Грузия
На объекте в этот момент были только румынские рабочие, занятые в реконструкции.

В результате обрушения несколько человек оказались под завалами.

В результате обрушения несколько человек оказались под завалами. - Sputnik Грузия
В результате обрушения несколько человек оказались под завалами.

Во время спасательной операции произошло второе обрушение.

Во время спасательной операции произошло второе обрушение. - Sputnik Грузия
Во время спасательной операции произошло второе обрушение.

Пыль после обрушения разлетелась на десятки метров.

Пыль после обрушения разлетелась на десятки метров. - Sputnik Грузия
Пыль после обрушения разлетелась на десятки метров.

Двух человек с травмами госпитализировали.

Двух человек с травмами госпитализировали. - Sputnik Грузия
Двух человек с травмами госпитализировали.

Последнего из пострадавших рабочих искали до глубокой ночи, в спасательной операции были задействованы беспилотники. Спустя более чем 10 часов его все же удалось извлечь из-под завалов. 66-летнего мужчину увезли на скорой, однако в больнице он скончался.

Последнего из пострадавших рабочих искали до глубокой ночи, в спасательной операции были задействованы беспилотники. Спустя более чем 10 часов его все же удалось извлечь из-под завалов. 66-летнего мужчину увезли на скорой, однако в больнице он скончался. - Sputnik Грузия
Последнего из пострадавших рабочих искали до глубокой ночи, в спасательной операции были задействованы беспилотники. Спустя более чем 10 часов его все же удалось извлечь из-под завалов. 66-летнего мужчину увезли на скорой, однако в больнице он скончался.

Ведется расследование инцидента. Башню признали аварийной: есть угроза нового обрушения.

Ведется расследование инцидента. Башню признали аварийной: есть угроза нового обрушения. - Sputnik Грузия
Ведется расследование инцидента. Башню признали аварийной: есть угроза нового обрушения.

0