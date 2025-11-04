Обрушение исторической башни Торре-дей-Конти у Имперского форума в Риме

Башня Конти — одна из старейших построек Рима. Её возведение началось в IX веке по приказу графа Пьетро деи Конти. Позже, в XIII веке, папа Иннокентий III — выходец из этого рода — перестроил резиденцию. В 1349 году землетрясение серьёзно повредило башню, и она стала непригодной для жизни. В XVI веке часть камня с её стен использовали при строительстве ворот Порта Пиа Микеланджело. В XVII столетии папа Александр VIII приказал укрепить башню контрфорсами. Так она сохранилась до наших дней. До 2007 года здесь находились офисы мэрии Рима. С 2022 года шла масштабная реконструкция — к 2026 году планировали открыть музей.
Во время реставрационных работ в центре Рима частично обрушилась башня, построенная в IX веке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки инцидента
Последнего из пострадавших рабочих искали до глубокой ночи, в спасательной операции были задействованы беспилотники. Спустя более чем 10 часов его все же удалось извлечь из-под завалов. 66-летнего мужчину увезли на скорой, однако в больнице он скончался.
