Обрушение исторической башни Торре-дей-Конти у Имперского форума в Риме

Во время реставрационных работ в центре Рима частично обрушилась башня, построенная в IX веке. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки инцидента 04.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-04T11:22+0400

2025-11-04T11:22+0400

2025-11-05T18:04+0400

Башня Конти — одна из старейших построек Рима. Её возведение началось в IX веке по приказу графа Пьетро деи Конти. Позже, в XIII веке, папа Иннокентий III — выходец из этого рода — перестроил резиденцию. В 1349 году землетрясение серьёзно повредило башню, и она стала непригодной для жизни. В XVI веке часть камня с её стен использовали при строительстве ворот Порта Пиа Микеланджело. В XVII столетии папа Александр VIII приказал укрепить башню контрфорсами. Так она сохранилась до наших дней. До 2007 года здесь находились офисы мэрии Рима. С 2022 года шла масштабная реконструкция — к 2026 году планировали открыть музей.

