https://sputnik-georgia.ru/20251104/grazhdane-turtsii-pytalis-nezakonno-vekhat-v-gruziyu-295656853.html

Граждане Турции пытались незаконно въехать в Грузию

Граждане Турции пытались незаконно въехать в Грузию

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы 04.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-04T22:13+0400

2025-11-04T22:13+0400

2025-11-04T22:13+0400

происшествия

грузия

новости

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны пограничной полицией Грузии за попытку незаконного пересечения и незаконное пересечение государственной границы через пограничные сектора "Кирнати" и "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным 28, 29, 30 и 49 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие установило, что двое обвиняемых пытались незаконно пересечь границу страны и въехать в Турцию, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.Еще двое задержанных пытались незаконно въехать в Грузию из соседней республики, спрятавшись в грузовике. Следствие ведется по статье 344 УК Грузии "Попытка незаконного пересечения и пересечение государственной границы Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция