Граждане Турции пытались незаконно въехать в Грузию
04.11.2025
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны пограничной полицией Грузии за попытку незаконного пересечения и незаконное пересечение государственной границы через пограничные сектора "Кирнати" и "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным 28, 29, 30 и 49 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие установило, что двое обвиняемых пытались незаконно пересечь границу страны и въехать в Турцию, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.Еще двое задержанных пытались незаконно въехать в Грузию из соседней республики, спрятавшись в грузовике. Следствие ведется по статье 344 УК Грузии "Попытка незаконного пересечения и пересечение государственной границы Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны пограничной полицией Грузии за попытку незаконного пересечения и незаконное пересечение государственной границы через пограничные сектора "Кирнати" и "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанным 28, 29, 30 и 49 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Следствие установило, что двое обвиняемых пытались незаконно пересечь границу страны и въехать в Турцию, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.
Еще двое задержанных пытались незаконно въехать в Грузию из соседней республики, спрятавшись в грузовике.
Следствие ведется по статье 344 УК Грузии "Попытка незаконного пересечения и пересечение государственной границы Грузии".