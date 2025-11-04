https://sputnik-georgia.ru/20251104/grazhdane-turtsii-zaderzhany-v-batumi-za-torgovlyu-oruzhiem--mvd-295654588.html
Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД
Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в Грузии 04.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Батуми по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц, сообщили в МВД. Следствие установило, что обвиняемые незаконно покупали у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанным – 32 и 45 лет. Один из них был ранее судим. Обоим грозит до 11 лет тюрьмы. Сотрудники полиции изъяли незаконно приобретенные оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Также изъяты деньги. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Батуми по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц, сообщили в МВД.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно покупали у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанным – 32 и 45 лет. Один из них был ранее судим. Обоим грозит до 11 лет тюрьмы.
Сотрудники полиции изъяли незаконно приобретенные оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Также изъяты деньги.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".