Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251104/grazhdane-turtsii-zaderzhany-v-batumi-za-torgovlyu-oruzhiem--mvd-295654588.html
Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД
Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в Грузии 04.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-04T18:09+0400
2025-11-04T18:09+0400
грузия
происшествия
новости
батуми
турция
оружие
оружие
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Батуми по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц, сообщили в МВД. Следствие установило, что обвиняемые незаконно покупали у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанным – 32 и 45 лет. Один из них был ранее судим. Обоим грозит до 11 лет тюрьмы. Сотрудники полиции изъяли незаконно приобретенные оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Также изъяты деньги. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, батуми, турция, оружие, оружие
грузия, происшествия, новости, батуми, турция, оружие, оружие

Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД

18:09 04.11.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Батуми по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц, сообщили в МВД.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно покупали у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанным – 32 и 45 лет. Один из них был ранее судим. Обоим грозит до 11 лет тюрьмы.
Сотрудники полиции изъяли незаконно приобретенные оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Также изъяты деньги.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0