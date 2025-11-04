https://sputnik-georgia.ru/20251104/grazhdane-turtsii-zaderzhany-v-batumi-za-torgovlyu-oruzhiem--mvd-295654588.html

Граждане Турции задержаны в Батуми за торговлю оружием – МВД

04.11.2025

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Батуми по обвинению в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц, сообщили в МВД. Следствие установило, что обвиняемые незаконно покупали у граждан огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанным – 32 и 45 лет. Один из них был ранее судим. Обоим грозит до 11 лет тюрьмы. Сотрудники полиции изъяли незаконно приобретенные оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Также изъяты деньги. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

