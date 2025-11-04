https://sputnik-georgia.ru/20251104/grippa-net-no-est-rinovirus-i-novyy-koronavirus--vrach-o-zabolevaniyakh-v-gruzii-295654398.html

Гриппа нет, но есть риновирус и новый коронавирус – врач о заболеваниях в Грузии

Гриппа нет, но есть риновирус и новый коронавирус – врач о заболеваниях в Грузии

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии к началу ноября нет подтвержденных случаев инфицирования гриппом, в настоящее время в стране циркулируют риновирус и новый тип коронавируса, заявил главный врач Детской центральной больницы имени Иашвили Иванэ Чхаидзе. Специалисты ожидают, что вирус гриппа будет активен в стране в период с ноября по апрель 2025-2026 года. По его словам, грипп будет в стране с ноября по апрель. Ожидается, что пик распространения гриппа придется на декабрь-февраль. По его словам, старый и новый типы коронавируса относятся к группе легких заболеваний, которые лечатся под наблюдением врача первичной медико-санитарной помощи. Что касается гриппа, то, как отметил Чхаидзе, лучшим средством для превенции заболевания по-прежнему является вакцинация. Вакцинация, которая началась в Грузии 10 октября, особенно важна для людей с хроническими заболеваниями или находящихся в группе высокого риска, поскольку для некоторых людей грипп может быть опасным заболеванием, отмечают врачи. Чхаидзе также рассказал о признаках гриппа, которые резко отличаются от признаков риновируса или старого коронавируса, который сейчас наиболее распространен среди населения. Врач также рассказал об осложнениях гриппа, когда возникает необходимость перевода пациента в клинику. "Мы больше всего опасаемся осложнений со стороны сердца и мозга. Но чаще всего, когда речь идет об осложнениях гриппа, мы имеем в виду воспаление легких. Его признаки у детей – это необычное затрудненное дыхание на фоне повышения температуры, кашля и других признаков", – отметил Чхаидзе. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

