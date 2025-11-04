Грузия
Грузинская оперная певица Яно Алибегашвили удостоена высокой награды Италии
Грузинская оперная певица Яно Алибегашвили удостоена высокой награды Италии
Алибегашвили дебютировала в миланском театре La Scala в 1993 году и с тех пор исполняла ведущие партии в операх Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта на крупнейших... 04.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Всемирно признанная грузинская оперная певица Яно Алибегашвили награждена орденом Кавалера Звезды Италии, сообщили в министерстве культуры Грузии. Награду артистке присвоил президент Италии Серджо Маттарелла за значительный вклад в распространение и популяризацию итальянского оперного искусства в Грузии, а также за содействие укреплению культурных связей между двумя странами. Орден Яно Алибегашвили вручил посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно. Ранее по инициативе министра культуры Тинатин Рухадзе и по представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвлии, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил Алибегашвили орденом Чести за особый вклад в развитие национальной культуры. Яно Алибегашвили – известная грузинская оперная певица (драматическое сопрано), с 1990-х годов живет и работает в Италии, где выступает под именем Яно Тамари. Родилась 15 октября 1963 года в Казбеги. Окончила Тбилисскую государственную консерваторию и была солисткой Тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили. Дебютировала в миланском театре La Scala в 1993 году и с тех пор исполняла ведущие партии в операх Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта на крупнейших европейских сценах.
16:06 04.11.2025
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Всемирно признанная грузинская оперная певица Яно Алибегашвили награждена орденом Кавалера Звезды Италии, сообщили в министерстве культуры Грузии.
Награду артистке присвоил президент Италии Серджо Маттарелла за значительный вклад в распространение и популяризацию итальянского оперного искусства в Грузии, а также за содействие укреплению культурных связей между двумя странами.
Орден Яно Алибегашвили вручил посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно.
Ранее по инициативе министра культуры Тинатин Рухадзе и по представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвлии, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил Алибегашвили орденом Чести за особый вклад в развитие национальной культуры.
Яно Алибегашвили – известная грузинская оперная певица (драматическое сопрано), с 1990-х годов живет и работает в Италии, где выступает под именем Яно Тамари. Родилась 15 октября 1963 года в Казбеги. Окончила Тбилисскую государственную консерваторию и была солисткой Тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили.
Дебютировала в миланском театре La Scala в 1993 году и с тех пор исполняла ведущие партии в операх Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта на крупнейших европейских сценах.
