Грузинская оперная певица Яно Алибегашвили удостоена высокой награды Италии

© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaОперная певица Яно Алибегашвили удостоена высокой награды Италии
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Алибегашвили дебютировала в миланском театре La Scala в 1993 году и с тех пор исполняла ведущие партии в операх Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта на крупнейших европейских сценах
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Всемирно признанная грузинская оперная певица Яно Алибегашвили награждена орденом Кавалера Звезды Италии, сообщили в министерстве культуры Грузии.
Награду артистке присвоил президент Италии Серджо Маттарелла за значительный вклад в распространение и популяризацию итальянского оперного искусства в Грузии, а также за содействие укреплению культурных связей между двумя странами.
Орден Яно Алибегашвили вручил посол Италии в Грузии Массимилиано Д'Антуоно.
Ранее по инициативе министра культуры Тинатин Рухадзе и по представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвлии, президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил Алибегашвили орденом Чести за особый вклад в развитие национальной культуры.
Яно Алибегашвили – известная грузинская оперная певица (драматическое сопрано), с 1990-х годов живет и работает в Италии, где выступает под именем Яно Тамари. Родилась 15 октября 1963 года в Казбеги. Окончила Тбилисскую государственную консерваторию и была солисткой Тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили.
Дебютировала в миланском театре La Scala в 1993 году и с тех пор исполняла ведущие партии в операх Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта на крупнейших европейских сценах.