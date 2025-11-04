https://sputnik-georgia.ru/20251104/gruziya-somnevaetsya-v-spravedlivosti-otsenki-evrokomissii--glava-mid-295652992.html

Грузия сомневается в справедливости оценки Еврокомиссии – глава МИД

Грузия сомневается в справедливости оценки Еврокомиссии – глава МИД

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Оценки Брюсселя в отношении Грузии в последнее время носят тенденциозный характер, поэтому маловероятно, что предстоящий отчет Еврокомиссии объективно отразит достигнутый страной прогресс, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что 4 ноября будет опубликован подробный отчет о расширении, в котором Еврокомиссия детально опишет события последнего года в Грузии и их связь со стремлением страны стать членом Европейского союза. По словам министра, подобные предположения основаны на заявлениях и действиях Европейского союза за последний год. Она подчеркнула, что необходимо дождаться публикации документа, чтобы оценить, насколько объективно в нем будет представлен прогресс Грузии. В Брюсселе 4 ноября состоится пресс-конференция вице-президента Еврокомиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Кроме того, посол ЕС Павел Герчинский проведет пресс-конференцию в Тбилиси, чтобы ответить на вопросы, касающиеся работы Грузии на пути к европейской интеграции. Ранее Марта Кос назвала события в Грузии тревожными и обвинила власти страны в распространении дезинформации о ЕС. Она также призвала власти прислушиваться к народу, вести диалог с гражданским обществом и учитывать стремление граждан стать частью Европы. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в России

