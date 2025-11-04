Грузия страна–кандидат в ЕС только на словах – доклад Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. На фоне заключения Европейского совета 2024 года Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии.
"После декабрьских выводов Европейского совета 2024 года и в свете продолжающегося отката Грузии Комиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах. Власти Грузии должны продемонстрировать твердую приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления в ЕС", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия указывает, что еще в 2024 году Европейский совет пришел к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС был де-факто приостановлен.
"С тех пор ситуация резко ухудшилась, наблюдается серьезный откат от демократии, характеризующийся быстрым размыванием верховенства закона и серьезными ограничениями основных прав", - отмечает Еврокомиссия.
По ее мнению это и законодательство, серьезно ограничивающее гражданское пространство, подрывающее свободу выражения мнений и собраний и нарушающее принцип недискриминации.
" Власти Грузии должны срочно обратить вспять свой откат от демократии и предпринять всеобъемлющие и ощутимые усилия для решения остающихся проблем и проведения ключевых реформ, поддерживаемых межпартийным сотрудничеством и участием гражданского общества, в соответствии с ценностями ЕС", - отмечается в докладе.
Что написано в докладе
Согласно докладу состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода.
"Грузинские власти ввели репрессивные меры против гражданского общества, представителей СМИ и лидеров оппозиции, которые серьезно подрывают демократические процессы и фактически упразднили участие граждан и систему сдержек и противовесов" - говорится в докладе.
По данным Еврокомиссии отсутствие эффективного парламентского контроля привело к усилению исполнительной власти.
"Гражданское общество и критические голоса сталкиваются с запугиванием, при этом враждебная риторика, угрозы и насилие становятся все более распространенными"- указывают докладчики.
По их мнению, грузинские власти должны изменить свой курс действий, который "противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и обязательствам страны в соответствии с международным правом".
"Грузия должна отменить репрессивное законодательство, принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - отмечено в докладе.
Еврокомиссия призывает соблюдать основные права и принципы, включая право на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнений, свободу собраний, а также свободу и плюрализм СМИ .
Еврокомиссия призывает освободить задержанных и расследовать все случаи предполагаемых нарушений прав человека и злоупотреблений.
Также по мнению Еврокомиссии, общая структура проведения выборов требует всеобъемлющих реформ, как это было подчеркнуто ОБСЕ/БДИПЧ, Венецианской комиссией и Европейской комиссией в прошлых рекомендациях, которые остаются невыполненными.
По мнению Еврокомиссии примером этого стали выборы в органы местной власти 4 октября.
"Поправки к избирательному законодательству, благоприятствующие правящей партии, в сочетании с масштабными репрессиями против инакомыслия, резко снизили возможность проведения конкурентных выборов. Кроме того, отказ грузинских властей своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, подорвал прозрачность избирательного процесса и воспрепятствовал проведению заслуживающего доверия международного мониторинга", - отмечено в докладе.
Кроме того, особой критике подверглись действия правительства за последний год. По ее мнению заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе не добиваться открытия переговоров о вступлении в ЕС и отклонить финансовую поддержку ЕС до 2028 ознаменовало собой значительный отход от прошлой политики и европейских устремлений грузинского народа.
"Хотя в 2025 году был принят план действий по дальнейшей интеграции в ЕС, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС", - отмечено в докладе.
По данным Еврокомиссии особую тревогу вызывает и положение НПО.
"Принятие репрессивных законов последовательно ограничивало правовую базу для гражданского общества, а Антикоррупционное бюро было наделено широкими полномочиями по применению этих законов. НПО и активисты подверглись репрессивным действиям", - отмечает комиссия, которая подчеркивает, что финансовая среда для НПО была серьезно подорвана поправками к Закону о грантах и Закону о регистрации иностранных агентов.
Прогресс и регресс Грузии
Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в сферах преодоления конкурентного давления и рынка в рамках ЕС, защиты интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей и здоровья.
Кроме того ограниченный прогресс, по мнению Еврокомиссии, достигнут сферах налогообложения, монетарной и экономической политики, проведения исследований, профессионального образования, таможенного контроля, транспортной политики, энергетики, транс - европейских систем, экологии, сельского хозяйства, безопасности продуктов, защиты природных ресурсов.
По мнению Еврокомиссии Грузия также достигла некоторого уровня подготовки к членству в ЕС в таких сферах как борьба с коррупцией, правосудие, борьба с организованной преступностью, в сфере государственных закупок, финансового контроля, в области свободного товарооборота, в области права на учреждение компаний и свободы предоставления услуг, корпоративного права и конкуренции.
Кроме того, Еврокомиссия отмечает определенный уровень подготовки в области цифровой трансформации, социальной политики, политики в отношении предпринимателей и производства, распределения финансов и развития регионов.
Критика ЕС
В тоже время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода.
"Грузинские власти активно участвуют в распространении дезинформационных нарративов против Европейского Союза и упразднили грузинские структуры для борьбы с дезинформацией", -отмечено в докладе.
При этом в докладе отмечено, что власти Грузии продолжали заявлять об интеграции в ЕС как о своем главном приоритете, систематически участвуя во враждебной антиевропейской риторике, манипулятивных нарративах и теориях заговора.
"Эти нарративы становятся все более агрессивными, нацеленными на дипломатов, политиков и должностных лиц ЕС и государств-членов. Более того, НПО, получающие финансирование от ЕС, обвиняются в подрыве суверенитета и стабильности Грузии", - отмечено в докладе.
Такой подход подрывает соответствие Грузии ценностям ЕС и ослабляет ее способность противостоять иностранным дезинформационным угрозам, отмечено в документе.
Еврокомиссия дала Грузии рекомендации по 33 различным направлениям для достижения прогресса.