Грузия страна–кандидат в ЕС только на словах – доклад Еврокомиссии

Еврокомиссия дала Грузии рекомендации по 33 различным направлениям для достижения прогресса 04.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. На фоне заключения Европейского совета 2024 года Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах в свете продолжающегося отката от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. "После декабрьских выводов Европейского совета 2024 года и в свете продолжающегося отката Грузии Комиссия считает Грузию страной-кандидатом только на словах. Власти Грузии должны продемонстрировать твердую приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления в ЕС", - говорится в сообщении. Еврокомиссия указывает, что еще в 2024 году Европейский совет пришел к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС был де-факто приостановлен. По ее мнению это и законодательство, серьезно ограничивающее гражданское пространство, подрывающее свободу выражения мнений и собраний и нарушающее принцип недискриминации. " Власти Грузии должны срочно обратить вспять свой откат от демократии и предпринять всеобъемлющие и ощутимые усилия для решения остающихся проблем и проведения ключевых реформ, поддерживаемых межпартийным сотрудничеством и участием гражданского общества, в соответствии с ценностями ЕС", - отмечается в докладе. Что написано в докладе Согласно докладу состояние демократии в Грузии было отмечено значительным откатом назад в течение отчетного периода. По данным Еврокомиссии отсутствие эффективного парламентского контроля привело к усилению исполнительной власти. "Гражданское общество и критические голоса сталкиваются с запугиванием, при этом враждебная риторика, угрозы и насилие становятся все более распространенными"- указывают докладчики. По их мнению, грузинские власти должны изменить свой курс действий, который "противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и обязательствам страны в соответствии с международным правом". Еврокомиссия призывает соблюдать основные права и принципы, включая право на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнений, свободу собраний, а также свободу и плюрализм СМИ . Еврокомиссия призывает освободить задержанных и расследовать все случаи предполагаемых нарушений прав человека и злоупотреблений. Также по мнению Еврокомиссии, общая структура проведения выборов требует всеобъемлющих реформ, как это было подчеркнуто ОБСЕ/БДИПЧ, Венецианской комиссией и Европейской комиссией в прошлых рекомендациях, которые остаются невыполненными. По мнению Еврокомиссии примером этого стали выборы в органы местной власти 4 октября. Кроме того, особой критике подверглись действия правительства за последний год. По ее мнению заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе не добиваться открытия переговоров о вступлении в ЕС и отклонить финансовую поддержку ЕС до 2028 ознаменовало собой значительный отход от прошлой политики и европейских устремлений грузинского народа. "Хотя в 2025 году был принят план действий по дальнейшей интеграции в ЕС, власти не отчитались о реализации ключевых реформ (девяти шагов), изложенных в Коммюнике Комиссии о политике расширения 2023 года, что имеет решающее значение для прогресса Грузии на пути вступления в ЕС", - отмечено в докладе. По данным Еврокомиссии особую тревогу вызывает и положение НПО. "Принятие репрессивных законов последовательно ограничивало правовую базу для гражданского общества, а Антикоррупционное бюро было наделено широкими полномочиями по применению этих законов. НПО и активисты подверглись репрессивным действиям", - отмечает комиссия, которая подчеркивает, что финансовая среда для НПО была серьезно подорвана поправками к Закону о грантах и Закону о регистрации иностранных агентов. Прогресс и регресс Грузии Еврокомиссия отмечает прогресс Грузии в сферах преодоления конкурентного давления и рынка в рамках ЕС, защиты интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей и здоровья. Кроме того ограниченный прогресс, по мнению Еврокомиссии, достигнут сферах налогообложения, монетарной и экономической политики, проведения исследований, профессионального образования, таможенного контроля, транспортной политики, энергетики, транс - европейских систем, экологии, сельского хозяйства, безопасности продуктов, защиты природных ресурсов. По мнению Еврокомиссии Грузия также достигла некоторого уровня подготовки к членству в ЕС в таких сферах как борьба с коррупцией, правосудие, борьба с организованной преступностью, в сфере государственных закупок, финансового контроля, в области свободного товарооборота, в области права на учреждение компаний и свободы предоставления услуг, корпоративного права и конкуренции. Кроме того, Еврокомиссия отмечает определенный уровень подготовки в области цифровой трансформации, социальной политики, политики в отношении предпринимателей и производства, распределения финансов и развития регионов. Критика ЕС В тоже время Евросоюз недоволен тем, что Грузия не присоединилась к подавляющему большинству ограничительных мер ЕС против России, Беларуси и Ирана и не участвовала в миссиях и операциях ЕС по управлению кризисами в рамках общей политики безопасности и обороны в течение отчетного периода. При этом в докладе отмечено, что власти Грузии продолжали заявлять об интеграции в ЕС как о своем главном приоритете, систематически участвуя во враждебной антиевропейской риторике, манипулятивных нарративах и теориях заговора. "Эти нарративы становятся все более агрессивными, нацеленными на дипломатов, политиков и должностных лиц ЕС и государств-членов. Более того, НПО, получающие финансирование от ЕС, обвиняются в подрыве суверенитета и стабильности Грузии", - отмечено в докладе. Такой подход подрывает соответствие Грузии ценностям ЕС и ослабляет ее способность противостоять иностранным дезинформационным угрозам, отмечено в документе. Еврокомиссия дала Грузии рекомендации по 33 различным направлениям для достижения прогресса.

