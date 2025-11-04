https://sputnik-georgia.ru/20251104/iznasilovanie-podrostka-na-vostoke-gruzii--pensioneru-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-295653346.html
Изнасилование подростка на востоке Грузии – пенсионеру грозит бессрочное заключение
Изнасилование подростка на востоке Грузии – пенсионеру грозит бессрочное заключение
04.11.2025
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетнего 73-летнему пенсионеру в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. Следствие установило, что мужчина с применением силы изнасиловал подростка-односельчанина. Пенсионера задержали в собственном доме в одном из сел Каспского муниципалитета. Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
