Изнасилование подростка на востоке Грузии – пенсионеру грозит бессрочное заключение

Изнасилование подростка на востоке Грузии – пенсионеру грозит бессрочное заключение

Sputnik Грузия

04.11.2025

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетнего 73-летнему пенсионеру в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли) грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. Следствие установило, что мужчина с применением силы изнасиловал подростка-односельчанина. Пенсионера задержали в собственном доме в одном из сел Каспского муниципалитета. Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

