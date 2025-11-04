Какой сегодня церковный праздник: 4 ноября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251104/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-noyabrya-2025-295648942.html

По православному церковному календарю 4 ноября празднуют День Казанской иконы Божьей Матери – одного из самых почитаемых в России образов Пресвятой Богородицы 04.11.2025, Sputnik Грузия

По церковному календарю 4 ноября отмечают день памяти cвятых Аверкия, Максимилиана, Иамвлиха, Иоанна, Мартиниана, Дионисия, Ексакустодиана, Антонина, Александра, Ираклия, Анны, Елисаветы, Феодотии, Гликерии и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Казанская Божья МатерьПо православному церковному календарю 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери – празднование установлено в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов в 1612 году.В России на рубеже ХVI-ХVII веков произошла вереница трагических обстоятельств – эту эпоху в истории называют Смутное время. Династический кризис, вызванный пресечением царской династии Рюриковичей, вскоре перерос в национально-государственный.Казанская икона Божьей Матери: приметы, молитвы, чудеса иконы >>>Единое государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Страну поразили повсеместные грабежи, воровство, разбой и повальное пьянство.Русский народ встал на защиту родины по призыву Святейшего Патриарха Гермогена. Из Казани в нижегородское народное ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, доставили список чудотворной Казанской иконы Божьей Матери.Ополченцы, взяв святой образ в поход, постоянно молились перед Казанской иконой, прося Богородицу о помощи. Они освободили Китай-город 22 октября (4 ноября по новому стилю), а через два дня взяли и Кремль. На другой день воины пошли с крестным ходом в Кремль с чудотворным образом в руках.Православная церковь в память избавления Москвы от поляков установила ежегодно совершать в столице празднование Казанской иконы Божьей Матери с крестным ходом 4 ноября по новому стилю. С 1649 года празднование стало всероссийским.Епископ ИерапольскийПо церковному календарю 4 ноября поминают равноапостольного Аверкия – епископа Иерапольского, чудотворца, прославившегося во Фригии во II веке.Святитель постоянно молился Господу о спасении душ жителей города Иераполя, населенного в основном язычниками, и их обращении в истинную веру. По велению ангела епископ сокрушил капище идолов, за что язычники хотели его убить.Узнав об этом, епископ Аверкий, явившись на место народных собраний, открыто разоблачил заблуждения язычников. Когда идолопоклонники пытались схватить святителя, он молитвой исцелил трех бесноватых юношей, кричавших в толпе.Пораженные горожане приняли крещение, а святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божьем. Он обошел Сирию, Месопотамию, Киликию и Рим, проповедуя и обращая множество людей в истинную веру. Святитель за свои великие труды назван равноапостольным.Ефесские отрокиПо церковному календарю 4 ноября поминают семь Ефесских юношей – Максимилиана, Иамвлиха, Иоанна, Мартиниана, Ексакустодиана (Константин), Дионисия и Антонина, живших в III веке.Максимилиан, сын градоначальника Ефеса, и шесть юношей, сыновей знатных граждан города, дружившие с детства, состояли на военной службе. Император Декий (249-251), прибыв в Ефес, повелел всем гражданам принести жертву языческим божествам. Непокорных же ожидали пытки и смертная казнь.Юношей по доносу схватили и лишили воинских поясов – знаков воинского отличия. Декий отпустил молодых людей на свободу, надеясь, что, пока он находится в походе, они изменят свое решение и отрекутся.Скрывшись в пещере горы Охлон, недалеко от города, молодые люди проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самого младшего, Иамвлиха, одетого в рубище, посылали в Ефес за хлебом.Узнав, где скрываются юноши, император велел заложить камнями вход в пещеру, чтобы они умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, тайные христиане, присутствовавшие при замуровывании входа в пещеру, желая сохранить память о святых, вложили запечатанный ковчежец среди камней. В ковчежце находились две оловянные дощечки с именами юношей и обстоятельствами их смерти.Однако молодые люди не умерли. Господь навел на них чудесный сон, в котором они пребывали два века. Случайно обнаруженные, они проснулись именно в тот момент, когда христиан уже не преследовали, но появились еретики, утверждавшие, что нет воскресения после смерти. Таким образом, Господь через них засвидетельствовал обратное.Император Феодосий Младший (408-450), успевший побеседовать с воскресшими юношами, хотел каждого из них положить в драгоценную раку после того, как они снова внезапно уснули, до всеобщего воскресения.Однако святые, явившись ему во сне, велели оставить их тела на земле в пещере.Святые мученикиПо церковному календарю 4 ноября поминают епископа Александра, воина Ираклия и его жен Анну, Елисавету, Феодотию и Гликерию, убитых за веру в Адрианополе в III веке.Епископ Александр, несмотря на преследование христиан, крестил многих язычников, обращая их в истинную веру. Начальник области приказал воинам пытать святителя, чтобы заставить его отречься.Воин Ираклий, видя, как святитель терпеливо переносит жестокие пытки, уверовал в Спасителя, за которого епископ Александр страдал. Вслед за Ираклием христианками исповедали себя жены воина – Анна, Елисавета, Феодотия и Гликерия.ИмениныПо церковному календарю 4 ноября именины отмечают Анна, Елизавета, Александр, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Ираклий, Иван, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

