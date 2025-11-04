Кобахидзе: отношения Грузии и Китая развиваются стабильно
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Отношения между Грузией и Китаем развиваются стабильно, основываясь на принципах взаимного уважения, равноправия и сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цянем.
Грузинская делегация во главе с Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. Кроме того, Грузия примет участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая стартует 5 ноября.
Глава правительства подчеркнул, что Грузия поддерживает принцип "политики одного Китая" и территориальную целостность КНР.
"Эта дружба и взаимопонимание естественным образом отражаются в динамичном экономическом сотрудничестве между нашими странами. Китай входит в четверку крупнейших торговых партнеров Грузии. Соглашение о свободной торговле внесло значительный вклад в рост двусторонней торговли. Экспорт Грузии в Китай значительно увеличился", — заявил Кобахидзе.
По его словам, обнадеживает и тенденция роста грузооборота — в январе-августе 2025 года количество контейнеров, перевезенных из Китая и по срединному коридору Китая через Грузию, увеличилось на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"За первые два квартала 2025 года объём инвестиций из Китая в Грузию составил 7,43 млн долларов США, что на 229% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы уверены, что эта положительная динамика сохранится и еще больше углубит наше экономическое партнерство", — заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, позитивная динамика и высокий уровень отношений между странами будут сохраняться и укрепляться.
"Китай исторически является центральной опорой Шелкового пути и веками формировал торговые и культурные связи. Грузия, как важная часть Среднего коридора, готова расширять сотрудничество с Китаем", — заявил Кобахидзе.
В свою очередь премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Китай хочет укреплять стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и приносить больше пользы обоим народам совместными усилиями.
Как отметил Ли Цян, в последние годы двусторонние отношения интенсивно развиваются благодаря стратегическому руководству лидеров Грузии и Китая.
"Благодарю вас за участие в Международной выставке импорта. Грузия впервые в этом году участвует в выставке в качестве почетного гостя, и это уникальная возможность продемонстрировать грузинскую продукцию. Уверен, что грузинские компании вскоре увидят результаты участия в выставке", - заявил Ли Цян.
"В 2023 году наши страны установили стратегическое партнерство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных областях углубляется. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу", - подчеркнул Ли Цян.
Грузия и Китай
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.