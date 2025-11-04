https://sputnik-georgia.ru/20251104/kobakhidze-otnosheniya-gruzii-i-kitaya-razvivayutsya-stabilno-295658663.html

Кобахидзе: отношения Грузии и Китая развиваются стабильно

Грузия поддерживает принцип "политики одного Китая" и территориальную целостность КНР, заявил премьер 04.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Отношения между Грузией и Китаем развиваются стабильно, основываясь на принципах взаимного уважения, равноправия и сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цянем. Грузинская делегация во главе с Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. Кроме того, Грузия примет участие в Международной китайской выставке импортных товаров, которая стартует 5 ноября. Глава правительства подчеркнул, что Грузия поддерживает принцип "политики одного Китая" и территориальную целостность КНР. "Эта дружба и взаимопонимание естественным образом отражаются в динамичном экономическом сотрудничестве между нашими странами. Китай входит в четверку крупнейших торговых партнеров Грузии. Соглашение о свободной торговле внесло значительный вклад в рост двусторонней торговли. Экспорт Грузии в Китай значительно увеличился", — заявил Кобахидзе. По его словам, обнадеживает и тенденция роста грузооборота — в январе-августе 2025 года количество контейнеров, перевезенных из Китая и по срединному коридору Китая через Грузию, увеличилось на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы правительства, позитивная динамика и высокий уровень отношений между странами будут сохраняться и укрепляться. "Китай исторически является центральной опорой Шелкового пути и веками формировал торговые и культурные связи. Грузия, как важная часть Среднего коридора, готова расширять сотрудничество с Китаем", — заявил Кобахидзе. В свою очередь премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Китай хочет укреплять стратегическую коммуникацию с Грузией, расширять практическое сотрудничество и приносить больше пользы обоим народам совместными усилиями. Как отметил Ли Цян, в последние годы двусторонние отношения интенсивно развиваются благодаря стратегическому руководству лидеров Грузии и Китая. Он подчеркнул, что последние годы в результате стратегического руководства лидеров Грузии и Китая двусторонние отношения между двумя странами интенсивно развиваются. "В 2023 году наши страны установили стратегическое партнерство, и с тех пор взаимовыгодное сотрудничество в различных областях углубляется. Китай благодарен Грузии за искреннюю дружбу", - подчеркнул Ли Цян. Грузия и Китай В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

