Конституционный суд принял к рассмотрению иск об упразднении в Грузии трех партий

Иск касается трех партий – "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело" 04.11.2025

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. Иск, который обнародован на сайте суда, касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 годы, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Слушания по делу продлятся до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

