Насколько выросла инфляция в Грузии – данные за октябрь

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2025-го рост инфляции составил 0,6%

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2025 года к октябрю 2024-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) в Грузии составляла 4,8%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (11,7%), в сферах здравоохранения (8,9%), гостиниц и ресторанов (7,3%), на алкогольную и табачную продукцию (5,6%), в области образования (2,1%), а также на коммунальные услуги (0,4%). Цены снизились на связь (4,2%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,2%), отдых и развлечения (2,1%), транспорт (0,8%), а также на одежду и обувь (0,7%). В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2025-го рост инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

