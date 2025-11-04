https://sputnik-georgia.ru/20251104/rtveli-v-gruzii-blizitsya-k-kontsu--vinograd-ostalos-sobrat-lish-v-regione-lechkhumi-295650151.html

Ртвели в Грузии близится к концу – виноград осталось собрать лишь в регионе Лечхуми

Ртвели в Грузии близится к концу – виноград осталось собрать лишь в регионе Лечхуми

04.11.2025

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Сбор урожая винограда полностью завершен по всей Грузии, за исключением региона Лечхуми на западе страны, где ртвели завершится в ближайшие дни, сообщило Национальное агентство вина. В 2025 году в винодельческих регионах Грузии переработано около 336 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем за последние 30 лет. В сборе урожая приняли участие около 22 тысяч виноградарей по всей стране. Доходы фермеров достигли 475 миллионов лари. В сборе и переработке винограда было задействовано более 500 винзаводов. Наибольшая доля переработанного винограда – около 327 тысяч тонн – приходится на Кахети, что также является рекордным показателем. Выручка от продажи винограда в Кахетии достигла 432 миллионов лари.Ртвели завершился в высокогорном регионе Грузии – Рача, где собрали рекордный урожай винограда – 3 тысячи тонн, большая часть которого сорта "александроули" и "муджуретули". Виноград сдали более 1,4 тысячи фермеров, заработав 23,5 миллиона лари. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

