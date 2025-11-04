https://sputnik-georgia.ru/20251104/rtveli-v-gruzii-blizitsya-k-kontsu--vinograd-ostalos-sobrat-lish-v-regione-lechkhumi-295650151.html
Ртвели в Грузии близится к концу – виноград осталось собрать лишь в регионе Лечхуми
Ртвели в Грузии близится к концу – виноград осталось собрать лишь в регионе Лечхуми
Sputnik Грузия
В 2025 году в винодельческих регионах Грузии переработано около 336 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем за последние 30 лет 04.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-04T11:48+0400
2025-11-04T11:48+0400
2025-11-04T11:48+0400
экономика
грузия
новости
национальное агентство вина
кахети
рача
виноград
вино и виноделие грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282855655_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_978029e6c35c493262bb99a6b0981957.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Сбор урожая винограда полностью завершен по всей Грузии, за исключением региона Лечхуми на западе страны, где ртвели завершится в ближайшие дни, сообщило Национальное агентство вина. В 2025 году в винодельческих регионах Грузии переработано около 336 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем за последние 30 лет. В сборе урожая приняли участие около 22 тысяч виноградарей по всей стране. Доходы фермеров достигли 475 миллионов лари. В сборе и переработке винограда было задействовано более 500 винзаводов. Наибольшая доля переработанного винограда – около 327 тысяч тонн – приходится на Кахети, что также является рекордным показателем. Выручка от продажи винограда в Кахетии достигла 432 миллионов лари.Ртвели завершился в высокогорном регионе Грузии – Рача, где собрали рекордный урожай винограда – 3 тысячи тонн, большая часть которого сорта "александроули" и "муджуретули". Виноград сдали более 1,4 тысячи фермеров, заработав 23,5 миллиона лари. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282855655_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_594174233199ab9664f982d3ceba4c45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград, вино и виноделие грузии
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград, вино и виноделие грузии
Ртвели в Грузии близится к концу – виноград осталось собрать лишь в регионе Лечхуми
В 2025 году в винодельческих регионах Грузии переработано около 336 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем за последние 30 лет
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Сбор урожая винограда полностью завершен по всей Грузии, за исключением региона Лечхуми на западе страны, где ртвели завершится в ближайшие дни, сообщило Национальное агентство вина.
В 2025 году в винодельческих регионах Грузии переработано около 336 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем за последние 30 лет. В сборе урожая приняли участие около 22 тысяч виноградарей по всей стране.
Доходы фермеров достигли 475 миллионов лари. В сборе и переработке винограда было задействовано более 500 винзаводов.
Наибольшая доля переработанного винограда – около 327 тысяч тонн – приходится на Кахети, что также является рекордным показателем. Выручка от продажи винограда в Кахетии достигла 432 миллионов лари.
Ртвели завершился в высокогорном регионе Грузии – Рача, где собрали рекордный урожай винограда – 3 тысячи тонн, большая часть которого сорта "александроули" и "муджуретули". Виноград сдали более 1,4 тысячи фермеров, заработав 23,5 миллиона лари.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.