Сепашвили: внешние силы пытаются создать в Грузии искусственных лидеров оппозиции

Сепашвили: внешние силы пытаются создать в Грузии искусственных лидеров оппозиции

04.11.2025

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Внешние силы ищут среди грузинской оппозиции новых искусственных лидеров, которыми смогут управлять, заявила секретарь по международным связям партии "Сила народа", депутат Эка Сепашвили журналистам. Так Сепашвили отреагировала на заявление бывшего народного защитника Грузии, основательницы НПО "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария о необходимости подготовки оппозиции к предстоящим выборам. По словам Ломджария, подготовку к предстоящим парламентским выборам важно начать уже сегодня, и неважно, состоятся ли они завтра, весной следующего года, осенью или через три года. По ее словам, Ломджария - обычный агент, действующий по заданию иностранных хозяев. "Другими словами, Ломджария своим заявлением по поводу выборов выполнила задачу, которую, , радикальная оппозиция, так мы ее называем, а в действительности агентура будет выполнять в будущем. Заявления Ломджария я нахожу немного комичными", - заявила Сепашвили. По ее словам, оппозиции нужно было задуматься о выборах раньше, а не готовиться к революции. Депутат также отметила, что во время попыток устроить революции оппоненты власти потеряли много избирателей. Выборы в органы местного управления в Грузии состоялись 4 октября. Большая часть крупных оппозиционных партий, в частности, "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены", их бойкотировали, сделав ставку на уличный протест. По итогам выборов 4 октября победу одержала "Грузинская мечта". В поддержке революционных процессов в стране власти Грузии обвиняют Евросоюз и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

