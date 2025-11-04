https://sputnik-georgia.ru/20251104/sepashvili-vneshnie-sily-pytayutsya-sozdat-v-gruzii-iskusstvennykh-liderov-oppozitsii-295657075.html
Сепашвили: внешние силы пытаются создать в Грузии искусственных лидеров оппозиции
Сепашвили: внешние силы пытаются создать в Грузии искусственных лидеров оппозиции
Sputnik Грузия
Оппозиции нужно было задуматься о выборах раньше, а не готовиться к революции, заявила депутат 04.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-04T17:06+0400
2025-11-04T17:06+0400
2025-11-04T17:06+0400
политика
грузия
новости
нино ломджария
"сила народа"
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294955442_0:39:768:471_1920x0_80_0_0_c55fd45352adc25fcd832e6344f25130.jpg
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Внешние силы ищут среди грузинской оппозиции новых искусственных лидеров, которыми смогут управлять, заявила секретарь по международным связям партии "Сила народа", депутат Эка Сепашвили журналистам. Так Сепашвили отреагировала на заявление бывшего народного защитника Грузии, основательницы НПО "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария о необходимости подготовки оппозиции к предстоящим выборам. По словам Ломджария, подготовку к предстоящим парламентским выборам важно начать уже сегодня, и неважно, состоятся ли они завтра, весной следующего года, осенью или через три года. По ее словам, Ломджария - обычный агент, действующий по заданию иностранных хозяев. "Другими словами, Ломджария своим заявлением по поводу выборов выполнила задачу, которую, , радикальная оппозиция, так мы ее называем, а в действительности агентура будет выполнять в будущем. Заявления Ломджария я нахожу немного комичными", - заявила Сепашвили. По ее словам, оппозиции нужно было задуматься о выборах раньше, а не готовиться к революции. Депутат также отметила, что во время попыток устроить революции оппоненты власти потеряли много избирателей. Выборы в органы местного управления в Грузии состоялись 4 октября. Большая часть крупных оппозиционных партий, в частности, "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены", их бойкотировали, сделав ставку на уличный протест. По итогам выборов 4 октября победу одержала "Грузинская мечта". В поддержке революционных процессов в стране власти Грузии обвиняют Евросоюз и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/10/294955442_45:0:725:510_1920x0_80_0_0_37bfa0cecbd03697993347e72e7f6267.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, нино ломджария, "сила народа", единое национальное движение
политика, грузия, новости, нино ломджария, "сила народа", единое национальное движение
Сепашвили: внешние силы пытаются создать в Грузии искусственных лидеров оппозиции
Оппозиции нужно было задуматься о выборах раньше, а не готовиться к революции, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Внешние силы ищут среди грузинской оппозиции новых искусственных лидеров, которыми смогут управлять, заявила секретарь по международным связям партии "Сила народа", депутат Эка Сепашвили журналистам.
Так Сепашвили отреагировала на заявление бывшего народного защитника Грузии, основательницы НПО "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария о необходимости подготовки оппозиции к предстоящим выборам. По словам Ломджария, подготовку к предстоящим парламентским выборам важно начать уже сегодня, и неважно, состоятся ли они завтра, весной следующего года, осенью или через три года.
"Похоже, что внешние силы думают о поиске новых лидеров в политической реальности Грузии – создании новых, искусственных лидеров. Их почерк известен: вручение наград, приписывание рейтингов в опросах – они попытаются направить события в этом направлении. В ближайшее время следует ожидать появления политических сил и лидеров, созданных иностранными силами", - заявила Сепашвили.
По ее словам, Ломджария - обычный агент, действующий по заданию иностранных хозяев.
"Другими словами, Ломджария своим заявлением по поводу выборов выполнила задачу, которую, , радикальная оппозиция, так мы ее называем, а в действительности агентура будет выполнять в будущем. Заявления Ломджария я нахожу немного комичными", - заявила Сепашвили.
По ее словам, оппозиции нужно было задуматься о выборах раньше, а не готовиться к революции.
Депутат также отметила, что во время попыток устроить революции оппоненты власти потеряли много избирателей.
"Я точно знаю, что вернуть их им уже никогда не удастся", - заявила Сепашвили.
Выборы в органы местного управления в Грузии состоялись 4 октября. Большая часть крупных оппозиционных партий, в частности, "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены", их бойкотировали, сделав ставку на уличный протест. По итогам выборов 4 октября победу одержала "Грузинская мечта".
В поддержке революционных процессов в стране власти Грузии обвиняют Евросоюз и призывают его осудить действия оппозиции на акции 4 октября в Тбилиси, когда протестующие пытались силой прорваться в здание администрации президента.