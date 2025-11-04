https://sputnik-georgia.ru/20251104/strategicheskoe-partnerstvo-v-deystvii-gruziya-i-kitay-rasshiryayut-sotrudnichestvo-295652419.html
Стратегическое партнерство в действии: Грузия и Китай расширяют сотрудничество
Стратегическое партнерство в действии: Грузия и Китай расширяют сотрудничество
04.11.2025
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках официального визита в КНР проведет двустороннюю встречу с его китайским коллегой Ли Цяном, сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Грузинская делегация во главе с Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах. "Этот визит имеет огромное значение для двусторонних отношений. Как известно, между Грузией и Китаем установлено стратегическое партнерство, и этим визитом мы подтверждаем и подчеркиваем его значение", – отметил Жоржолиани. По его словам, помимо встречи премьер-министров, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили проведут переговоры со своими китайскими коллегами и подпишут меморандумы о сотрудничестве в областях авиации, туризма, культуры, искусственного интеллекта, экологии и сельского хозяйства. Кроме того, грузинская делегация принимает участие в Китайской международной выставке импорта в статусе почетного гостя. На выставке представлены около 40 грузинских компаний. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
11:06 04.11.2025
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках официального визита в КНР проведет двустороннюю встречу с его китайским коллегой Ли Цяном, сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
Грузинская делегация во главе с Кобахидзе прибыла в Шанхай 3 ноября. В ходе визита планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между двумя странами в различных сферах.
"Этот визит имеет огромное значение для двусторонних отношений. Как известно, между Грузией и Китаем установлено стратегическое партнерство, и этим визитом мы подтверждаем и подчеркиваем его значение", – отметил Жоржолиани.
По его словам, помимо встречи премьер-министров, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили проведут переговоры со своими китайскими коллегами и подпишут меморандумы о сотрудничестве в областях авиации, туризма, культуры, искусственного интеллекта, экологии и сельского хозяйства.
Кроме того, грузинская делегация принимает участие в Китайской международной выставке импорта в статусе почетного гостя. На выставке представлены около 40 грузинских компаний.
Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда долларов, на 17% больше, чем в 2023 году, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.