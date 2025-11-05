https://sputnik-georgia.ru/20251105/295672617.html
Путин: Россия соблюдает ДВЗЯИ, но ответит на ядерные испытания других стран
Путин: Россия соблюдает ДВЗЯИ, но ответит на ядерные испытания других стран
Ключевой темой сегодняшнего совещания у президента стали вопросы обеспечения безопасности на транспорте
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что Россия соблюдает свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако будет вынуждена дать адекватный ответ, если другие участники начнут проводить такие испытания, сообщает РИА Новости.Глава государства подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств, взятых по ДВЗЯИ, и не планирует от них отступать.Президент поручил членам Совбеза подробно и тщательно изучить вопрос о возможности проведения ядерных испытаний участниками ДБЗЯИ, совместно проанализировать полученную информацию. После этого внести согласованные предложения о возможном начале подготовительных работ для проведения в России испытаний ядерного оружия.Ключевой темой сегодняшнего совещания у президента стали вопросы обеспечения безопасности на транспорте.В ходе заседания министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. Он отметил, что действия США указывают на активное наращивание стратегических наступательных вооружений.
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что Россия соблюдает свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако будет вынуждена дать адекватный ответ, если другие участники начнут проводить такие испытания, сообщает
РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась обязательств, взятых по ДВЗЯИ, и не планирует от них отступать.
"Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае если Соединенные Штаты либо другие государства-участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", – подчеркнул Путин.
Президент поручил членам Совбеза подробно и тщательно изучить вопрос о возможности проведения ядерных испытаний участниками ДБЗЯИ, совместно проанализировать полученную информацию. После этого внести согласованные предложения о возможном начале подготовительных работ для проведения в России испытаний ядерного оружия.
Ключевой темой сегодняшнего совещания у президента стали вопросы обеспечения безопасности на транспорте.
В ходе заседания министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. Он отметил, что действия США указывают на активное наращивание стратегических наступательных вооружений.