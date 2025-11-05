https://sputnik-georgia.ru/20251105/antinarkoticheskaya-kampaniya-ya-v-buduschem-startuet-v-shkolakh-gruzii-295648348.html

Антинаркотическая кампания "Я в будущем" стартует в школах Грузии

Антинаркотическая кампания "Я в будущем" стартует в школах Грузии

На первом этапе до конца года в 60 государственных школах Грузии пройдут встречи для учеников 6-9 классов 05.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии и Министерство образования, науки и молодежи запускают в школах антинаркотическую кампанию "Я в будущем", направленную на профилактику употребления психоактивных веществ среди подростков и продвижение здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе МВД. Министр внутренних дел Гела Геладзе совместно с министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе представили директорам школ новую кампанию. Они подчеркнули важность проекта, отметив, что создание здоровой и безопасной среды для будущего поколения является главным приоритетом правительства. Помимо информационных встреч, запланированы конкурс комиксов, спортивные мероприятия и другие образовательные мероприятия. Для проведения антинаркотической кампании в школах представители МВД и Службы школьных консультантов подготовили обновленный модуль для встреч со школьниками, координировали работу над практической составляющей и проводили симуляционные встречи. На первом этапе встречи пройдут в Тбилиси, Аджарии и Квемо Картли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

