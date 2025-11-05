https://sputnik-georgia.ru/20251105/antinarkoticheskaya-kampaniya-ya-v-buduschem-startuet-v-shkolakh-gruzii-295648348.html
Антинаркотическая кампания "Я в будущем" стартует в школах Грузии
На первом этапе до конца года в 60 государственных школах Грузии пройдут встречи для учеников 6-9 классов 05.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии и Министерство образования, науки и молодежи запускают в школах антинаркотическую кампанию "Я в будущем", направленную на профилактику употребления психоактивных веществ среди подростков и продвижение здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе МВД. Министр внутренних дел Гела Геладзе совместно с министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе представили директорам школ новую кампанию. Они подчеркнули важность проекта, отметив, что создание здоровой и безопасной среды для будущего поколения является главным приоритетом правительства. Помимо информационных встреч, запланированы конкурс комиксов, спортивные мероприятия и другие образовательные мероприятия. Для проведения антинаркотической кампании в школах представители МВД и Службы школьных консультантов подготовили обновленный модуль для встреч со школьниками, координировали работу над практической составляющей и проводили симуляционные встречи. На первом этапе встречи пройдут в Тбилиси, Аджарии и Квемо Картли.
Министр внутренних дел Гела Геладзе совместно с министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе представили директорам школ новую кампанию. Они подчеркнули важность проекта, отметив, что создание здоровой и безопасной среды для будущего поколения является главным приоритетом правительства.
На первом этапе, до конца года, в 60 государственных школах Грузии пройдут встречи для учеников 6-9 классов, где представители правоохранительных органов, педагоги и психологи расскажут о вреде психоактивных веществ и важности здорового образа жизни.
Помимо информационных встреч, запланированы конкурс комиксов, спортивные мероприятия и другие образовательные мероприятия.
Для проведения антинаркотической кампании в школах представители МВД и Службы школьных консультантов подготовили обновленный модуль для встреч со школьниками, координировали работу над практической составляющей и проводили симуляционные встречи.
На первом этапе встречи пройдут в Тбилиси, Аджарии и Квемо Картли.